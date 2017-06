Středeční obchodní seance 14. 6. 2017

Středa 14. 6. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,44 %), S&P500 (+0,45 %) a NASDAQ (+0,73 %).

Evropa: DAX (+0,59 %), CAC40 (+0,40 %), FTSE 100 (-0,15 %).

Čína: Hang Seng (-0,24 %), Shanghai Comp. (-0,82 %), CSI 300 (-1,42 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,03 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Průmyslová produkce (duben):

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby (květen)

USA: (14:30) – Indexy spotřebitelských cen CPI (květen)

FED: (20:00) – Rozhodnutí o úrokových sazbách a makroek. projekce FOMC

FED: (20:30) – Tisková konference FOMC - Janet Yellen

-------------------------------------------------------------

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -2,95 M, min. +3,29 M.

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +2,75 M, oček. -2,7 M, min. -4,62 M.

-------------------------------------------------------------

Po nervózním začátku týdne se včera situace na evropských a zámořských akciích začala uklidňovat, když indexy dokázaly opět růst. Úterní obchodování přineslo několik zajímavých dat v čele s výsledky britské inflace, která překvapila nečekaným růstem o 2,9 %. Vystoupení amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse nepřineslo na americké trhy žádnou nervozitu a během obchodní fáze posilovaly veškeré sektory. Nejlépe se vedlo základním materiálům a technologiím, které korigovaly předchozí výprodeje.

Dnešní seance bude hlavně o USA, které nabídnou jak nové makro v podobě vývoje indexů spotřebitelských cen, tak velmi důležité zasedání americké centrální banky. Trhy všeobecně předpokládají, že FED dnes večer zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, čeká se ale i na vyjádření banky ohledně odhadu dalšího vývoje ekonomiky USA a snižování bilanční sumy ve výši 4,5 bilionu dolarů. Před finanční krizí dosahovala bilance FEDu 1 bilionu dolarů. Dnes by Mezinárodní energetická agentura (IEA) měla zveřejnit své odhady pro růst spotřeby a produkce ropy pro rok 2018. Měsíční zpráva bude důležitá i proto, že bude první poté, co se OPEC dohodl na prodloužení dohody na omezení těžby ropy. Včerejší týdenní změna zásob ropy dle API ukázala na růst o 2,75 mil. barelů, dnes tato data srovnáme s reportem EIA. Evropské trhy dnes budou otevírat v zelených číslech. Sentiment by měl zůstat nadále lehce pozitivní, přesto lze před zasedáním FEDu očekávat spíše snížené objemy a nízkou volatilitu.