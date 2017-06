Mají akcie amerických bank už to nejlepší za sebou?

Akcie dvou největších amerických bank JPMorgan Chase & Co. a Bank of America prošly minulou středu prudkou korekcí. Jejich vedení totiž informovalo, že příjmy z obchodování ve druhém čtvrtletí tohoto roku klesnou meziročně minimálně o 10 %. Oslabení akcií se nevyhnulo ani dalším bankám jako Goldman Sachs Group, Citigroup a Morgan Stanley, u nichž trading také představuje významný zdroj příjmů.



Investoři sice nečekali nějaký optimistický výhled, ale informace z vedení bank byla překvapivě temná. I přesto se však zdá, že reakce trhu byla přehnaná. Na pokles příjmů z tradingu ukazuje již nějaký čas menší objem nových emisí a celkově nižší objemy obchodování. Nyní je tento pokles v podstatě jistotou a situaci nezachrání ani vyšší zobchodované objemy na dluhopisovém trhu. Ty totiž generuje zejména segment vládních obligací, kde obchody nejsou tak ziskové jako v případě korporátních obligací.



Klíčovým tahounem příjmů z tradingu je volatilita a nepotřebujeme Sherlocka Holmese, abychom viděli, že index volatility klesl na nejnižší úrovně od počátku roku 2007. Druhé čtvrtletí tohoto roku bude navíc srovnáváno s druhým čtvrtletím roku 2016, kterému dominoval nečekaný výsledek hlasování o brexitu.



Já se ale stále domnívám, že i přes neuspokojivý vývoj v oblasti tradingu existuje několik důvodů, proč by si americké banky měly vést dobře. V první řadě nás čeká další růst sazeb. A řada bankéřů se začíná klonit k názoru, že uvolnění regulace finančního sektoru nemusí vyžadovat změnu zákona.



Například finanční ředitelka JPMorgan Marianne Lake minulý týden uvedla, že vzrostla pravděpodobnost uvolnění pravidel zátěžových testů, kterým jsou velké banky podrobovány a které ovlivňují jejich dividendovou politiku. Pokud by k tomu skutečně došlo, banky budou schopny svým akcionářům vracet více peněz na dividendách i odkupech. To by samo o sobě mělo v investorech budit nadšení, protože takový krok by se projevil i v návratnosti kapitálu.



Následující graf ukazuje dlouhodobý vývoj indexu volatility. Jak bylo zmíněno, jeho hodnoty se v poslední době pohybují na minimech naposledy zaznamenaných na počátku roku 2007. Jde o jeden z hlavních faktorů, který negativně ovlivňuje příjmy velkých bank z tradingu:



Autor: Gillian Tan



(Zdroj: Bloomberg Gadfly)