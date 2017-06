Nasdaq Composite si hojil rány

Akciové trhy v zámoří se den před zasedáním Fedu pohybovaly v zelených číslech. Technologické akcie částečně umazaly ztráty z posledních dní. FANG ( Facebook Netflix, Alphabet- dříve Google) rostly přibližně o procentní bod proti včerejšku. Ztráty z pátečního propadu zatím nedohnaly. Snad největším tahnounem dnes byla automobilka Tesla Inc., která rostla o 4,7 % na cenu 375,95 USD . Čímž se znovu dostala na čtvrtou příčku žebříčku světových automobilek před BMW (měřeno dle tržní kapitalizace).Bank of America zveřejnila výsledky pravidleného průzkumu na téma tržního ocenění. 44 % z dotázaných správců aktiv vidí americký trh jako předražený (minulý měsíc 37 %). Nasdaq Composite index se zdá drahý 57 % institucionálních investorů, bublinu na internetových akciích vidí 18 %. Na dotazníku se podílelo více než 200 recipientů souhrně spravujích 596 mld. USD v aktivech. Index Dow Jones Industrial Average dnes v pohodové náladě posunul hranici historických maxim o kus výše. DJ končil na 21328 bodech (+0,4 %). Standard and Poors 500 si vedl o málo lépe. Barometr také s podporou technologického sektoru rostl o 0,5 % na novou rekordní hodnotu 2440 bodů. Technologický Nasdaq Composite při své cestě za zotavením poskočil o 0,7 % na 6220 bodů.Měnový pár EURUSD dnes respektoval technické úrovně. Minima nalezl na první podpoře (S1 1,1186), maxima blízko první rezistence (R1 1,1226), když se ke konci obchodních hodin na akciových burzách pohyboval u denního pivotu (P 1,1209). Ropa WTI poskočila o 0,7 % na 46,48 USD za barel. Trojská unce zlata se nezaznamenala velké změny na svém ocenění (1266 USD , +0,1 %).