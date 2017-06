Kauza dotací ve sportu: Projekty místopředsedy budí pozornost!

Fotbalový stadion v Přešticích na Plzeňsku, kde žije asi 7000 obyvatel , byl rekonstruován za 37 milionů korun. Samo město přitom peníze na jeho rekonstrukci nechtělo. FAČR tam ale chtěl mít evropský šampionát hráček do 17 let. Všímají si toho nejen místní obyvatelé ale i tisk.

"Přeštice vybrala Fotbalová asociace České republiky, především to ovlivnil místopředseda asociace Roman Berbr, který má chalupu v Žerovicích. Nový stadion musí splňovat kritéria UEFA, proto je rekonstrukce tak drahá. Třicet milionů korun má zaplatit Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy," píší Přeštické noviny.

A opravdu tomu tak je, Přeštice měli peníze dostat z investičního programu ministerstva školství. Ten byl ale pozastaven kvůli aférám s dotacemi.

"Tuto výzvu prošetřuje policie. Ministerstvo poskytuje plnou součinnost. Okolnosti personálních vazeb se dozvědělo ministerstvo od novinářů," reagovala ministryně školství Kateřina Valachová.

V seznamu je celkem 50 organizací včetně Přeštic, podle policie ale při nejmenším u jednadvaceti došlo k manipulacím, předem tak byly vybrány a to na základě právě personálních vazeb. To, že by dotace pro Přeštice a blízké Domažlice byly určeny nespravedlivě, ale Roman Berbr popírá.

"My jsme se paní ministryně Valachové zeptali, zda můžeme dát investice do těchto dvou malých stadionů. Paní ministryně řekla ano," reagoval Berbr.

Jenže to není vše. Dalších skoro 18 milionů korun šlo takto na rekonstrukci stadionu na Strahově nebo 5 milionů Peltovu rodnému Varnsdorfu na výměnu povrchu. Rozmotat nepřehledné dotační klubko ale musí policie.

Podle našich informací je teď bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta po propuštění z vazby v Praze, ale stále na nemocničním lůžku.