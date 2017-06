Akciové trhy - ČNB hlídá bankovní riziko

Pražská burza dnes ztrácela. Výběr zisků byl patrný na akciích Pegas . Níže zamířila také Kofola , kde se (i když pouze částečně) projevil první obchodní den bez nároku na dividendu.Dnešní úpravy v doporučeních pro bankovní sektor ze strany ČNB významnou měrou nezahýbaly s děním na finančních titulech. V případě akcií Moneta nás to až tak nepřekvapuje. Přece jen banka disponuje dostatečným kapitálovým polštářem. Navýšení kapitálového požadavku ze strany regulátora tak je poměrně bezpečně schopna vstřebat. Mírně negativně na zprávu reagovala Komerční banka . Požadavek na výši její kapitálové přiměřenosti se posune se zavedením v červenci 2018 na 15,9 % ze stávajících 15,4 %. Dá se tak s notnou dávkou jistoty počítat, že banka přistoupí k posílení své kapitálové pozice. A to skrze emisi speciálních finančních instrumentů, o kterých již v minulých měsících hovořila. V opačném případě by riskovala nutnost zadržet dodatečné prostředky v rámci nerozděleného zisku, což by představovalo riziko pro výplatu zajímavější dividendy