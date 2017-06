Ethereum dále září a zhodnocuje už o 5000% od začátku roku

Alternativní měny stále zaznamenávají výraznou růstovou rallye. Nejpopulárnější z nich, bitcoin , si připisuje nové historická maxima nad 3000 USD , ale z pohledu výnosu jej zastiňuje dvojka sektoru, kterou je ethereum . To od začátku posílilo již o 5000% a pohybuje se blízko 407 USD za kus.Dvojka sektoru alternativních měn těží z poněkud odlišné technologie oproti průkopnickému bitcoinu , která dělá měnu komerčně zajímavější a šikovnější, což se odráží ve zvýšeném zájmu komerčních institucí včetně velkých bank a vlád. Ethereum na začátku roku stálo kolem 8 USD za kus.Podle některých odhadů ethereum překonalo důležitou linii odporu na úrovni 377 USD a míří k další, která je na 476 USD . Do konce roku by měna mohla posílit až k 600 USD