Abnormální aktivita na technologických titulech, GTXI +99 %

Zítra v osm večer našeho času zasedá výbor FEDu s následnou tiskovou konferencí. Na trzích je patrné zvýšené napětí, když obchodníci očekávají, že dojde k čtvrtému zvýšení hlavní úrokové sazby od počátku finanční krize v roce 2007 o 25 bps na 1,25 %. Podle aktuálního kurzu futures na 30denní Federal Funds je pravděpodobnost zítřejšího zvýšení sazeb takřka 96 %.

Ačkoliv je zvýšení sazeb investory obecně očekáváno a v kurzu akcií je proto již započteno, zejména na technologických titulech lze pozorovat zvýšenou prodejní aktivitu. Index NASDAQ 100 za poslední dva dny ztratil přes 4 %, aby následně část těchto ztrát umazal. Na tom by nebylo ani tak nic neobvyklého, jakože se tak stalo za poměrně abnormálního zobchodovaného objemu. Rovněž na ETF PowerShares QQQ, které index NASDAQ 100 kopíruje, byly patrné extrémní objemy, a to až čtyřnásobně oproti běžnému obchodnímu dni. Poměrně rychlé zotavení a slabá korelace ostatních akciových indexů však nasvědčuje tomu, že tento drobný propad bude poměrně rychle vykompenzován dalšími zisky akciových indexů. Pro investory to však může být varování, že ne všechny akcie z indexu nyní půjdou tak hladce vzhůru jako tomu bylo dosud. V následujících dnech mohou vznikat propastné rozdíly ve výkonnosti jednotlivých titulů obsažených v indexu, jako tomu u vrcholu býčího trhu obvykle bývá. Například tituly jako GOOGL či AMZN, které nedávno dosáhly významné technické úrovně 1000 USD za akcii, nyní mohou mít problémy s překonáním svých rekordních maxim.

Skutečnou rally včera zažily akcie GTx (GTXI), jež jsou zařazené na našem buy listu. Agresivní kupci poslali titul až o 99 % výše poté, co společnost oznámila, že úspěšně prošla druhou fází testů na jejich lék enobosarm. GTXI se tak s přehledem stala hvězdou včerejší obchodní seance.

Pavel Šafařík

Sagefin.cz