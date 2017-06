Výprodej technologií je prý znamením, že v létě by trh mohl zavrávorat

Americký technologický index Nasdaq 100 ztratil za poslední dva obchodní dny 3 procenta. Apple odepsal více než 6 procent a pod tlakem se ocitly i další technologické tituly na Wall Street. Zbytek trhu se ale držel. Výprodej v technologiích nemusí předznamenávat širší korekci, říkají analytici. Letní zavrávorání ale prý nelze vyloučit.

Valuace technologického sektoru patří aktuálně k nejvyšším na trhu. Apple je největším titulem v rámci Nasdaq 100 i širokého indexu S&P 500. Ten si od začátku roku do čtvrtečního závěru připsal 8,7 procenta, Nasdaq 100 zhruba 21 procent a Nasdaq Composite přibližně 17,4 procenta.

„Hlavními motory“ růstu širšího indexu S&P 500 byli obři Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet, kteří se na něm od ledna do minulého týdne podíleli ze zhruba 40 procent. Pětice těchto titulů přitom představuje jenom 13 procent tohoto indexu, upozornila Goldman Sachs tento týden v analýze. Banka v této souvislosti tvrdí, že investiční faktor orientovaný na "horké" tituly vytvořil valuační „vzduchové kapsy“, což vytvořilo důvody k tomu, aby si akcie udělaly pauzu.

Výprodej v technologiích na trhu zpočátku probudil názory, že radikální obrat trendu je na spadnutí, že někteří investoři začali valuace akcií v technologiích jednoduše přehodnocovat a že na trhu může docházet k rotaci, tedy k obratu od růstových akcií k těm, které letos zatím zaostávaly. Jiného názoru je šéf investičních strategií David Bianco z Deutsche Asset Management. Ten žádné varování před velkou korekcí v technologiích aktuálně nevidí, což ale neznamená, že brzy neočekává širší pokles.

„Souhlasím s názorem, že je čas na letní konsolidaci a pravděpodobně malý pokles, což se zřejmě odehraje v příštích měsících,“ uvedl podle CNBC.com.

Bloomberg upozornil na to, že na příklad cenné papíry Apple mohl pošramotit nedostatek informací o tom, jak rychle bude technologický obr dostávat na trh nové produkty. Investiční společnost Mizuho Securities minulý týden snížila cílovou cenu pro nadcházejících 12 měsíců na 150 USD ze 160 USD a srazila doporučení z "koupit" na "neutrální" . „Akcie na dosavadní letošní bázi (year-to date) významně outperformovala a nadšení ohledně nadcházejícího produktového cyklu je podle našeho názoru na současných úrovních plně podchyceno,“ uvedli v nedělním komentáři analytici Mizuho Securities.

Apple v pondělí odepsal 2,46 procenta a od čtvrtečního závěru je celkem nižší o 6,19 procenta. Některé technologické společnosti ale po úvodních poklesech skončily v pondělí na zelené nule a například firma Qualcomm Inc. dokázala dokonce posílit o 0,77 procenta. Apple dnes před začátkem řádné obchodní fáze rostl o zhruba 0,8 procenta.

Katalyzátorem by mohl být středeční výsledek měnového zasedání Fedu. Trhy čekají kromě dalšího zvýšení úrokových sazeb především na to, co dalšího Fed řekne ke snižování velikosti své rozvahy, která kvůli nákupům dluhopisů v rámci programu kvantitativního uvolňování nabobtnala na 4,5 bilionu dolarů.

Vývoj akcií Apple za poslední měsíc ukazuje následující graf, pro srovnání uveden vývoj technologického indexu Nasdaq Composite:

Zdroje: CNBC, BBG, Patria.cz