MPSV dá 400 milionů na investice do sociálních služeb. Žádostí je za 3,8 miliardy

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělí 400 milionů korun na investice do zařízení pro sociální služby. Zájem vysoce převyšuje možnosti resortu, jež vede Michaela Marksová. Provozovatelé sociálních zařízení podali žádosti na projekt za 3,8 miliardy, což je rekord.

Druhá nejvyšší částka za posledních 6 let bude letos investována ze strany státu do sociálních služeb. Zatímco loni to bylo 527 milionů korun, letos to bude 400. I taková částka je však nízká.

„Ministerstvo dlouhodobě upozorňuje na nutnost navýšení finančních prostředků na investice do sociálních služeb. Je důležité si uvědomit, že např. na cílovou skupinu seniorů nelze čerpat dotace z Evropských fondů, dále v je nedostatek lůžek v domovech pro seniory a jsou dlouhé čekací doby nebo je potřeba podpořit i ambulatní nebo terénní sociální služby, které se starají o seniory,“ říká ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Michaela Marksová.

Podle ministerstva je neméně důležitým argumentem i demografický vývoj naší společnosti. „Ministerstvo financí však naše argumenty odmítá a vnímá investice do sociálních služeb jako nepotřebné. Ještě v roce 2015 bylo Ministerstvem financí původně do programu alokováno pouze 27 mil. Kč, což je absolutně nedostačující částka s ohledem na to, jaký obrovský zájem je o tento dotační titul, což jasně indikuje, že oblast investic do zařízení sociálních služeb je skutečně nutné neodkladně řešit,“ dodává Marksová.

Primární snahou MPSV je podpora veřejného a neziskového sektoru, tedy sociálních služeb, které se neobejdou bez finanční podpory z veřejných zdrojů. Každá sociální služba také musí být potřebná v daném území, a proto jsou nedílnou součástí žádosti o dotace i povinná vyjádření krajů nebo obcí.

„Soukromá zařízení, která toto vyjádření a soulad se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, mít nebudou, budou vyřazena. Dalším fenoménem jsou i nelegální soukromá zařízení, která budou z dotačního programu také vyřazena,“ dodala ministryně. O dotaci z tohoto programu může podat žádost jakákoliv organizace, která poskytuje nebo bude poskytovat (pokud se jedná o vznik budoucí sociální služby) sociální služby.

V letošním programu je dokončena kontrola formálních a věcných náležitostí žádostí a žadatelům běží termíny pro doplnění formálních nedostatků v žádostech. „Následně probíhá věcné, technické a ekonomické hodnocení žádostí a kontrola naplnění materiálně technických standardů u žádostí stavebního charakteru. Poté budou žádosti předloženy výběrové komisi a zveřejnění výsledků předpokládáme nejdříve červenci tohoto roku,“ doplnil mluvčí resortu Petr Sulek. Podle něj je zájem o získání investiční dotace ze strany poskytovatelů sociálních služeb z národního programu je obrovský. V letošním roce celkový požadavek činí rekordních 3,8 miliardy Kč.

Přehled čerpání v posledních 6 letech

Rok Výše prostředků alokovaných v programu 2011 53 837 000 2012 49 000 000 2013 42 500 000 2014 49 000 000 2015 227 440 000 2016 524 440 000 2017 427 440 000

Jiří Reichl