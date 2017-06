EU vytáhla těžký kalibr, chce tlačit na přesun euro clearingového centra z Londýna do EU

Podle agenturních zpráv bude EU chtít přesunout kvůli brexitu clearingové centrum pro deriváty denominované v eurech směrem z Londýna na kontinent do přímého dosahu EU.EU bude pravděpodobně prosazovat, aby systémově důležité firmy z unijního finančního systému podléhaly přímému dozoru unijních autorit případně aby byly nuceny přesunout svá clearingová centra na území EU.Především požadavek na přímý přesun clearingu na území EU už dříve spustil ostrou vlnu kritiky zainteresovaných společností s tím, že to povede k enormním nákladům a ztrátě mnoha pracovních míst v Londýně, který je v současnosti považován za hlavní finanční clearingové centrum světa.Proti možnosti přesunu clearingových center se staví v podstatě celý finanční svět. Podle odhadů by zavedení unijního kontinentálního clearingového centra zvýšilo marže obchodníků nejméně o 20% ve snaze krýt jejich zvýšené náklady.Podle některých odhadů by vynucený přesun clearingu zvýšil výrazným způsobem požadavky na kapitálovou přiměřenost pro evropské společnosti a to možná až o 100% e současných cca 83 mld. USD až na 160 mld. USD Podle některých komentářů je požadavek na přesun clearingu jedním z důležitých a velice silných politických nástrojů pro vyjednávání o podmínkách brexitu . Analytici se tážou jaký je skutečný motiv unijního požadavku, když je známo, že Británie až doposud nikdy nepřistoupila k tomu, že by jakékoliv operace na jejím výsostném území spadaly pod cizí dohled.Podle dostupných statistik a odhadů se objem derivátů v eurech pohybuje kolem 570 mld. EUR