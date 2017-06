Zvýší letos ČNB sazby? Ve druhé polovině roku by mohla!

Z hlediska ekonomických dat či událostí se toho včera příliš nestalo. Tak bych trochu odbočil směrem k nově vznikající prognóze a jejímu výhledu na sazby.

Co se týče vývoje ekonomické aktivity a inflace, tak vůči naší březnové prognóze nedojde s velkou pravděpodobností k zásadnější změně. Nejdůležitější je ale výhled sazeb, kdy nová data a nové informace jdou směrem k dřívějšímu zvýšení sazeb. K tomu by mohlo dojít v listopadu.

Ve směru mírnějšího růstu sazeb bude stále působit uvolněná politika ECB. Díky ní nebude moci ČNB výrazně zvyšovat sazby, protože by takový krok zvýšil úrokový diferenciál, což by se přeneslo do posílení kurzu koruny a následně do nižších exportů a přes trh práce také k nižší domácí poptávce. Vedle toho česká inflace zpomalí na přelomu letošního a příštího roku, když z jejího meziročního vývoje vypadnou výrazné příspěvky s pojené s růstem cen potravin (z listopadu 2016 až ledna 2017).

Nicméně tyto faktory může převážit vývoj mezd, jádrové inflace a situace na trhu nemovitostí. Zaprvé relativně vysoký růst mezd z 1Q (5,3% meziročně) byl pozitivním překvapením, které se přenese do cen a může ovlivnit inflaci i inflační očekávání. To navíc v situaci, kdy se pozvolna oživují inflační tlaky v eurozóně. O relativně vysoké jádrové inflaci jsem psal výše. A třetím důvodem je vysoký růst cen nemovitostí, který může v ČNB vzbuzovat oprávněné obavy ohledně finanční stability. Celkově si myslíme, že tyto tři faktory převáží vliv ECB a ČNB přistoupí k hiku ve druhé polovině letošního roku. Pravděpodobný bude listopad, kdy v té době bude mít ČNB k dispozici novou prognózu a také ECB již zveřejní své plány ohledně měnové politiky na rok 2018. Pokud by výrazně zrychlila inflace v ČR nebo by došlo k vysokému kladnému překvapení ve vývoji mezd za druhé čtvrtletí (bude zveřejněno v září), může ČNB zvýšit sazby již právě na konci září. Pokud by naopak tato data v sobě obsahovala negativní překvapení, může s i ČNB počkat do prvního čtvrtletí 2018.



Jiří Polanský