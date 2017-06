Zásoby ropy mohou zůstat i nadále vysoké

Mezinárodní energetická agentura (IEA) tento týden ve středu zveřejní své odhady pro růst spotřeby a produkce ropy pro rok 2018. Měsíční zpráva bude důležitá i proto, že bude první poté, co se OPEC dohodl na prodloužení dohody na omezení těžby ropy. Celkově bychom tak měli být schopni lépe posoudit, jak to vlastně IEA (jistá protiváha OPECu na straně dovozců ropy) s dopady dohody vidí.

Připomeňme, že OPEC chce pomocí nižší produkce ropy “stabilizovat trh s ropou” (čti “udržet ceny na přijatelné úrovni”). Zprostředkujícím cílem je, aby se zásoby ropy a produktů vrátily k pětiletému průměru, od něhož se v posledních letech notně vzdálily (směrem vzhůru). Dosáhnout obzvláště druhého však nemusí být vůbec jednoduché, o čemž se mimo jiné OPEC již přesvědčil v posledním půl roce. A na mysli nyní ani nemáme fakt, že v posledních letech v souboji o tržní podíl jaksi tahá za kratší konec.

Nyní se spíše zkusme věnovat tomu, jaká vlastně je role zásob na komoditním trhu. Z podstaty věci zásoby vyrovnávají nesoulad mezi spotřebou a produkcí komodit. Vnějším a v reálném čase sledovatelným projevem tohoto mechanismu je pak časová struktura cen neboli forwardová křivka, se kterou jsou zásoby úzce spjaty.

Tak například, pokud dojde ke krátkodobému (!) neočekávanému výpadku produkce ropy v důsledku nepokojů v Libyi, tak to vlastně znamená, že je ropa nyní vzácnější, než by dle očekávání měla být v blízké budoucnosti. Racionální tržní odezvou by tedy mělo být čerpání zásob neboli snaha rozprostřít výpadek do delšího časového období tak, aby spotřeba byla co nejvyhlazenější nebo co nejstabilnější. A motivací pro takové chování by měl být relativně rychlejší růst cen ropy na krátkém konci forwardové křivky, neboli její zploštění. To je vlastně tržní signál pobízející k podobnému chování.

K výraznějšímu odbourávání zásob by tak bylo ideální, kdyby OPEC trh přesvědčil, že ropy bude na trhu relativně méně pouze krátkodobě. A toto očekávání jeho komunikace nepodporuje. Jak upozorňuje profesor Craig Pirrong z univerzity v americkém Houstonu, na první pohled paradoxně by tak k poklesu zásob mohlo nakonec spíše pomoci, kdyby trh sázel na to, že dohoda OPECu dlouho nevydrží a že „výpadek produkce“ bude pouze krátkodobý. Pak by byla motivace odbourávat zásoby větší. Na dlouhodoběji menší množství ropy na trhu je totiž racionální reagovat jiným způsobem (připomeňme, že snahou je vyhlazovat spotřebu). A nutno dodat, že vývoj forwardových křivek v posledních dnech k odbourávání zásob zrovna dvakrát nevybízí…



Autor: Petr Báča, ČSOB, a. s.