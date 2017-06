Natixis: Kam se vydá eurodolar?

ECB významně snížila svá inflační očekávání. Zatímco doposud počítala s tím, že letošní inflace v eurozóně dosáhne 1,6 %, nyní už to je pouze 1,3 %. Taková výše inflace je přirozeně hodně vzdálená tomu, co bychom mohli nazývat spolehlivým reflačním procesem. Měnící se inflační očekávání představují zklamání jak pro ECB, tak pro trhy, a ty tak budou stále více uvažovat o tom, jak pravděpodobné je zvýšení sazeb v roce 2018, píše ve své zprávě Natixis. Co čeká od dalšího vývoje hlavního měnového páru?

Měnové trhy nyní počítají s tím, že sazby v roce 2018 porostou se zhruba 66% pravděpodobností. Ještě před dvěma týdny přitom považovaly vyšší sazby v roce 2018 v podstatě za jistotu. Tyto změny se projevují i na eurodolaru, ale v současné době nejde o rozhodující faktor. Následující obrázek zobrazuje výstup našeho nového modelu, který ukazuje, jak na eurodolar působí faktory spojené s eurem a jak faktory spojené s dolarem. Podle našeho modelu není současný vývoj ani tak ovlivněn tlaky na posílení eura , jako slabostí dolaru Hlavní silou, která nyní tlačí na posilování eura , je tedy vývoj v USA. Představuje ji zejména politický chaos ve Washingtonu. Významně k ní ale přispívá i slábnoucí víra ve schopnost Fedu normalizovat svou monetární politiku. Tyto dva faktory stále více naznačují, že posilování dolaru , ke kterému došlo po prezidentských volbách, bylo chybnou reakcí. Celkově je pak podle nás pravděpodobné, že eurodolar se bude stabilizovat na současných úrovních.Druhý graf ukazuje očekávání trhu ohledně výše sazeb v USA na konci roku 2017 a 2018 a cílové koridory, ve kterých by se sazby měly nacházet podle Fedu:Zdroj: Natixis