Na trhy dorazil ziskový optimismus. Je tu ale jeden skrytý problém

Na trzích probíhá intenzivní diskuse, zda se americké akcie po svém osmiletém býčím trhu nedostaly do bodu, kdy jsou již příliš drahé. V podstatě jde o diskusi o ziskovosti korporátního sektoru. Analytici nyní čekají, že zisky na akcii v indexu S&P 500 dosáhnou v příštím roce 145 dolarů. Poměr současných cen akcií a těchto zisků PE pak nedosahuje nijak extrémní hodnoty 16,8. Pokud ale použijeme zisky dosažené minulý rok, vyjde nám, že PE dosahuje hodnoty 22,5 a ta již budí obavy, upozorňuje Nir Kaissar pro Bloomberg. Jestliže pak použijeme desetiletý průměr zisků, dojdeme k hodnotě PE ve výši 26,9.



Obavy z předražených akcií tak u každého investora závisí na jeho důvěře v další růst zisků. Až donedávna jí na trhu moc nebylo a zdálo se, že dlouholetý býk již ztrácí na síle. Pak ale zisky začaly opět prudce růst. Ve třetím čtvrtletí minulého roku se meziročně zvýšily o 1,7 %, ve čtvrtém o 8,5 % a v prvním čtvrtletí tohoto roku dokonce o 17,7 %. Býci jsou zpět. Dlouhodobější vývoj zisků společností zahrnutých v indexu S&P 500 shrnuje následující obrázek:









Je tedy opravdu vše v pořádku? Detailnější pohled na čísla ukazuje, že zřejmě ne. Roste totiž počet společností, které vykazují ztráty. Podle mých odhadů jich v roce 2014 bylo 3,4 %. V roce 2015 to již bylo 8,3 % a v roce 2016 dokonce 10,1 %. Vývoj podílu firem dosahujících ztrát od roku 2000 shrnuje druhý graf:Z pohledu do historie je zřejmé, že růst podílu ztrátových firem sebou obvykle přináší problémy. To dává smysl: Jestliže ekonomika bojuje s útlumem, stále více společností dosahuje ztrát. A pokud se ziskům nevede dobře, ceny na to nakonec reagují odpovídajícím způsobem. Podíl ztrátových firem stále nedosahuje hodnot, které jsme pozorovali během posledních dvou útlumů. V roce 2002 dosáhl 19,4 %, v roce 2009 poklesl na 17,1 %. I tak by se ale investoři neměli ze současného růstu zisků tolik radovat.