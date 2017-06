SoGe: ECB protáhne QE až do roku 2019

Analytici francouzské Société Générale míní, že ECB prodlouží svůj program nákupu aktiv (QE) až do roku 2019 nehledě na to, že samotná ECB již nyní uvádí, že růstová očekávání jsou nyní vyrovnaná.Podle analytiků banky ACB minulý týden naznačila holubičí tón ve svém ekonomickém výhledu. Pravděpodobnost zářijového oznámení prodloužení programu nákupu aktiv se mírně zvýšila. ECB prodloužení původní lhůty o 6 měsíců oznámí zřejmě letos v září. QE bude v prodloužení startovat na 40 mld. EUR měsíčně a bude postupně snižován vždy o 10 mld. EUR každý měsíc až do konce 1Q2019.Analytici SoGe počítají pro Evropu s poklesem tempa růstu cen v tomto a příštím roce. Je podle nich možné, že ECB zařadí mezi přípustná aktiva pro program některé další druhy aktiv včetně akcií , aby si zvýšila manévrovací prostor pro odvrácení možných šoků v evropské ekonomice