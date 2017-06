Japonská akciová jízda na vrchol trvala 18 měsíců. A nemusí hned tak skončit

Červen 2017 přinesl japonským akciím nové rekordy. Už druhého června totiž hodnota akciového indexu Nikkei 225 překonala hodnotu 20 000 bodů, což se stalo poprvé od prosince 2015. Zdá se navíc, že stávající ocenění akcií v Japonsku může znovu přitáhnout pozornost investorů a podpořit tak růst místních cenných papírů.

Vývoj hodnoty japonského akciového indexu Nikkei 225 od dubna 2017 ukazuje ziskovou cestu, během které už index atakoval zisk ve výši 11 procent. Rally přišla po rekordních korporátních ziscích, což přilákalo zahraniční investory, kteří podle agentury Bloomberg za osm týdnů, končících 26. květnem investovali do japonských akcií více než 13 miliard dolarů. V kombinaci s vývojem japonského jenu a pozitivními makro ekonomickými údaji má akciový trh v Japonsku našlápnuto k dalším příznivým zprávám.

Pravdou je ale také to, že ziskovému vývoji japonských akcií nahrály také zahraniční vlivy. „Klíčovou roli v této věci hrají vnější faktory, zejména nejistota ohledně politiky USA, geopolitická rizika soustředěná kolem Severní Koreje a dopady francouzských prezidentských voleb,“ řekli Patrii.cz analytici z týmu Fidelity Asia. Podle nich tyto faktory přispěly k prudkému zhodnocování Japonského jenu od poloviny března letošního roku, což následně vytvořilo další tlak na snižování cen japonských akcií a vedlo k jejich nedostatečné výkonnosti oproti jiným trhům. Nyní se ale ukazuje, že valuace cenných papírů v Japonsku by mohla doznat příznivějších čísel.



Ziskovost, reformy a výhledy udržují japonské akcie v kurzu

Ukazatel PE, tedy poměr tržní ceny akcií k zisku na akcii, společností kotovaných v indexu Topix ukazuje hodnotu 14,39, zatímco u akcií v indexu S&P 500 hodnotu 18,69. Čistý zisk u japonských společností vzrostl meziročně o 16 procent a 77 procent firem dokázalo překonat ziskovostí za předchozí čtvrtletí odhady trhu. Většina firem tak zaznamenala vyšší tržby, než analytici očekávali. Podle Fidelity Asia se nyní investoři zdají být docela spokojeni s pokračujícím růstem firemních zisků v Japonsku. Rizikem ale může být i přes zlepšující se ekonomické vyhlídky regionu, zhoršující se politická nejistotu v Evropě. „V typicky konzervativním výhledu o příjmech poskytnutém japonskými společnostmi mohou investoři za stávajícího vývoje pociťovat určité zklamání, nicméně očekávání počítá s pokračujícím růstem zisků během roku 2017,“ řekli Patria.cz analytici týmu Fidelity Asia.

V této souvislosti se proto objevují varování, která upozorňují na opatrnost v přístupu k japonským akciím. Ty totiž v roce 2017 podle agentury Bloomberg předvádějí stále jeden z nejhorších výkonů akcií ve světě. Důvodem má být údajně opatrnost či spíše nedůvěra investorů právě k růstu ziskovosti místních firem v nadcházejících 12 měsících. Některé prognózy v této souvislosti uvádějí, že růst korporátních příjmů v Japonsku během příštích dvou let zaznamená spíše oslabení o zhruba jedno až dvě procenta.

Vydrží slibná perspektiva japonských cenných papírů?

Podle názoru Fidelity Asia mají japonské akcie slibnou perspektivu. Tvrzení se opírá o makro ekonomické statistiky, z něhož vyplývá, že v Japonsku v roce 2016 dosáhl nominální HDP svou první rekordní úroveň od 90. let 20. století. Taktéž údaje o japonské nezaměstnanosti, která je na nejnižší úrovni od roku 1994 nasvědčují zdravému vývoji tamního korporátního segmentu. Růst úvěrů je trendově nejsilnější od krizových let z roku 2008 a mzdy japonských zaměstnanců rostou o více než 1 % za poslední 4 roky a v loňském roce se dokonce zvýšily o více než 2 %. Příznivému vývoji v Japonsku nahrávají také uskutečňované reformy, vedené vládou, zaměřené na zlepšení správy a řízení společností. To se podle Fidelity International setkalo s příznivou odezvou, v podobě návratností nových akcionářů.

Sečteno, podtrženo: Zatímco externí rizikové faktory mohou podle mínění Fidelity Asia vést ještě ke korekcím japonských akcií, kombinace zlepšení makroekonomických základů a rostoucí zájem akcionářů o místní akcie a účasti na chodu firem, včetně atraktivního ocenění budou japonský akciový trh podporovat.