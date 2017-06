Každý rok v červnu vydávají Ronald Peter Stöferle a Mark J. Valek z lichtenštejnské společnosti Incrementum AG 176 stránkový report „In Gold we trust“, jenž se za 11 let stal pro svou analytickou kvalitu informací skutečným pojmem.

Proto jsme si dovolili vybrat pro Vás z této mimořádné studie několik z našeho pohledu zajímavých myšlenek.

žijeme v epoše pokročilého monetárního surrealismu. Jen v prvním čtvrtletí 2017 vytvořili centrální banky „z ničeho“ 1.000 miliard USD. Tyto peníze nebyly pochopitelně použity na charitu, nýbrž k nákupu finančních nástrojů. Uměle je tak vytvářena pozitivní nálada na finančních trzích. Jsme hluboce přesvědčeni, že skutečné náklady tohoto měnového šílenství se teprve ukáží.

10 let bezprecedenční politiky nulových úroků způsobilo nebývalý „come back“ zlata.

Graf 1: Celkový vývoj zlata od roku 2001

V dlouhodobém horizontu slaví zlato celkově svůj come back. (Zdroj grafu wallstreet-online.de)

Kolosální balíky vyrobených peněz centrálními bankami (=politikou kvantitativního uvolňování) budí podezření, že se USA již potřetí během posledních dvou dekád nachází uprostřed iluze bublinové ekonomiky. Ve srovnání s posledními dvěma splasklými bublinami, se ta současná neomezuje pouze na jednotlivé sektory ekonomiky (technologie v roce 2000 a hypotéky v roce 2008), nýbrž postihuje zvláště nebezpečně trh dluhopisů a opět nemovitosti. V této souvislosti hovoří americký analytik Jesse Felder o „Everything Bubble“, tedy bublině, která zachvacuje veškerá aktiva.

Citát: „Je těžké si přestavit hloupější či nebezpečnější cestu, než svěřit rozhodování do rukou lidí, kteří neplatí žádnou cenu za své omyly.“ Thomas Sowell

O cenách akcií:

Zajímavou číselnou hříčkou je následující fakt: Ocenění 16 největších zlatých dolů na burze dohromady činí pouze 99 miliard USD . Jen samotné akcie Applu mají aktuálně cenu více než 7 krát vyšší, než je hodnota všech 16 zlatých dolů dohromady. Jen za 40% zůstatku hotovosti na bankovních účtech by Apple mohl koupit právě všech 16 zlatých dolů najednou. Za celý bankovní zůstatek pak 6.500 tun zlata , čímž by stal 2. největším držitelem zlata na světě po FEDu (viz žebříček níže.)

Trumpovým zvolením a doufáním v návrat „Big Ameriky“ dostalo zlato v závěru minulého roku hořkou ránu.



Graf 2: Pokles ceny po Trumpově zvolení

Po Trumpově zvolení kleslo zlato o ca 15%.

Vysoká očekávání od „Trumponomiky“, která stojí více na pozitivním sentimentu než na tvrdých ekonomických datech, přerušila další pozitivní vývoj ceny zlata na konci roku 2016 a začátku roku 2017.

Nic to však nemění na obratu trendu, který trvá již od roku 2001 (viz. Graf 1 výše).

I navzdory propadům ceny, zejména v roce 2013, generuje zlato úctyhodná průměrná zhodnocení (mezi 8,36% až 12,50% ročně) prakticky ve všech světových měnách, které naopak politikou kvantitativního uvolňování ztrácí na své kupní síle (Viz. Tabulka níže).

Citát: „Pokles hodnoty každého dolaru je v přesné proporci ke zvyšování jejich počtu.“ Keith Weiner