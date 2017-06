Tvrdý nebo měkký brexit? Každý chce něco jiného, ukazuje povolební pondělí

Ratingová agentura Moody’s dává po britských parlamentních volbách minulý čtvrtek větší šanci méně drastickému, tzv. „měkkému“ brexitu, píše agentura Reuters. Oslabení premiérky Theresy Mayové jí prý může donutit nabídnout Evropské unii při vyjednávání odchodu větší ústupky. Špičky britských vládních konzervativců však naději takovému scénáři spíše nedávají. Situaci navíc bude komplikovat DUP, Skotové a proevropští konzervativci.



Celkově agentura Moody’s hodnotí výsledek britských parlamentních voleb pro jako negativní pro britský dluh. Vláda Spojeného království bude prý kvůli slabé většině opatrná ve škrtání státního rozpočtu a nedá rozpočtovým záležitostem takovou prioritu, jako vyjednávání s evropskou sedmadvacítkou a Bruselem. Nestabilita způsobená slabým výsledkem konzervativců by také mohla odpoutat pozornost od brexitu a zpomalit rozhovory tak, že by se vyjednávací situace Británie dále zkomplikovala, dodává agentura Moody’s.





Za jedinou pozitivní zprávu analytici Moody’s považují akorát to, že Mayová bude muset kvůli své nižší povolební legitimitě minimálně zvážit měkký brexit , který by mohl znamenat setrvání Spojeného království na Evropském společném trhu nebo v celní unii.Seniorní zdroj z konzervativního poslaneckého klubu však agentuře Reuters sdělil, že setrvání Británie na Evropském společném trhu zřejmě nebude při vyjednáváních vůbec „na stole“. Tuto možnost si podle Reuters prý uvědomuje i Ruth Davidsonová, šéfka skotských konzervativců, kteří minulý týden překvapivě ve 12 okrscích porazili skotské nacionalisty.Ještě o víkendu média spekulovala o tom, že se Davidsonová chystá kvůli hrozbě tvrdého brexitu od konzervativců se svými 12 poslanci odtrhnout. I někteří konzervativní zákonodárci z Anglie se prý domnívají, že Mayová nemá na provedení tvrdého brexitu (který by Británii odepřel přístup na společný trh) po nepřesvědčivém volebním výsledku mandát.Vrásky na čele Mayové nebudou dělat zřejmě jen lidé zevnitř její strany, ale i severoirští loajalisté z DUP, kteří se už dali slyšet, že si přejí spíš měkký brexit , který neovlivní atmosféru v Severním Irsku. Tu by mohlo „otrávit“ například znovuzavedení hraničních kontrol.Britský ministr pro brexit David Davis v pondělí dopoledne zopakoval, že Spojené království může EU opustit i bez dohody. Zároveň však dodal, že v „rozchod“ s dohodou stále doufá. Rozhovory s EU o brexitu by podle něj měly začít příští týden, ne nutně však hned v pondělí 19. června.