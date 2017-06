Čechů zemřelo nejvíc za dvacet let! Může za to kritické období

"V České republice žilo na konci prvního čtvrtletí roku 2017 celkem 10,579 milionu obyvatel, nepatrně více než na počátku roku (o 247). Přírůstek obyvatel zahraničním stěhováním (5 300) kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou měnou (-5 tisíc). Počet zemřelých v prvním čtvrtletí (31 800) byl nejvyšší za poslední dvě desetiletí. Počet živě narozených (26 800) se meziročně mírně snížil. Ve srovnání s obdobím leden až březen 2016 byl letos nižší i počet sňatků," informuje v nejnovější statistice ČSÚ.

Převaha zemřelých nad narozenými je v prvním čtvrtletí běžná. "Počet zemřelých za první čtvrtletí dosáhl 31 803. Byl tak nejvyšší za poslední dvě desetiletí. Nejvíce osob zemřelo v lednu, v období chřipkové epidemie," uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Ubylo dětí prvorozených, druhorozených i dětí ve třetím či vyšším pořadí. Pokles byl zaznamenán u všech kategorií rodinného stavu matek. Vdaným ženám se živě narodilo 13 500 tisíce dětí a svobodným ženám 11 900. Ostatních 1400 dětí porodily ženy rodinného stavu rozvedená či ovdovělá. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 49,5 %, v roce 2016 to bylo 48,6 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 31 let, u prvorozených dětí převládaly rodičky ve věku 28 let.

Uzavřeno bylo celkem 3 300 manželství, o 200 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V polovině případů vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství. Svobodní muži uzavírali sňatek v průměru ve věku 33,1 let, svobodné ženy ve věku 30 let.

Podle dosud dostupných údajů bylo v prvním čtvrtletí roku 2017 zaznamenáno 8 700 potratů. Celkem 3 400 bylo samovolných potratů, 4 900 umělých přerušení těhotenství 300 ukončení mimoděložního těhotenství. Nejvíce potratů připadlo na ženy svobodné (4 700 tisíce) a dále na ženy vdané (3 000).

Lidí, kteří se do Česka přistěhovali, bylo asi 10 900, nejvíce z Ukrajiny, Slovenska a Rumunska. Z České republiky se odstěhovalo celkem 5 700 lidí.