Rozbřesk: Macron dostává od voličů silný mandát, týden bude ale ve znamení zasedání Fedu

Zdá se, že nový francouzský prezident Macron od voličů dostane skutečně silný mandát. Po vítězství v prezidentských volbách totiž jeho hnutí Republika v pohybu (REM) společně se spřáteleným hnutím MoDem dosáhly přesvědčivého vítězství (32,32 %) i v prvním kole parlamentních voleb, což může vést k zisku jedné z nejsilnějších pozic ve francouzském parlamentu v poválečné historii. Uvidíme, jak dopadne druhé kolo voleb příští neděli. Nejistotu totiž zvyšuje rekordně nízká účast voličů v kole prvním (méně než 50 %).



Pokud však dopadne vše podle projekcí, tak by Macron měl mít možnost prosadit své plány, které se trhům obecně zamlouvají. Připomeňme, že hovoří například o reformě pracovního trhu (na mušce je například 35 hodinový pracovní týden), o snižování daní (např. korporátních), o úsporách ve státním sektoru (propouštění). Na druhé straně plánuje vyšší investice (například do obrany). To vše by měla rámovat snaha o utužení spolupráce v EMU a zároveň plnění 3% cíle pro deficit veřejných financí (naposledy se to Francii povedlo v roce 2007).



Hlavní událostí tohoto týdne by však mělo být středeční zasedání Fedu. Vsˇeobecneˇ se sice pocˇi´ta´ s ti´m, zˇe Fed znovu zvy´sˇi´ u´rokove´ sazby o 25 bps, ale jde o to, co z jedna´ni´ FOMC da´le vypadne. Je velmi pravdeˇpodobne´, zˇe v ra´mci nove´ progno´zy Fedu budou sni´zˇeny odhady pro vsˇechny promeˇnne´ (HDP, mi´ru nezameˇstnanosti i inflaci), prˇicˇemzˇ hrozi´ i sni´zˇeni´ projektovane´ trajektorie u´rokovy´ch sazeb pro rok 2018 cˇi 2019. Dolar pak mu°zˇe da´le zklamat to, zˇe soucˇa´sti´ vy´stupu° z jedna´ni´ FOMC jesˇteˇ nebude konkre´tni´ za´vazek zaha´jit vyfukova´ni´ bilance.



TRHY

CZK a dluhopisy

Vyšší květnová inflace se v pátek koruně líbila a ta se tak vůči euru dostala na nová post-intervenční maxima. Korunu i dluhopisy bude jistě zajímat další inflační vývoj - ceny i nadále potáhnou nahoru dražší potraviny a bydlení.



Centrální banka může být s vývojem inflace vcelku spokojená, a proto by ji vývoj spotřebitelských cen neměl nutit k žádným radikálním akcím. S růstem sazeb není v době posilování koruny třeba pospíchat. Ostatně náznaky o možném zvyšování úrokového diferenciálů korunu posunují k silnějším hodnotám.



Tento týden není z hlediska domácích očekávaných událostí pro korunu nijak zvlášť zajímavý. Trh s dluhopisy čeká ve středu aukce. Hlavní impulsy v čele se zasedáním Fedu nicméně přijdou zvenčí.



EURUSD + zahraniční FX

První kolo francouzských parlamentních voleb ukázalo, že nový prezident Macron se bude patrně moci spolehnout na významnou parlamentní podporu - jeho hnutí má našlápnuto k výraznému vítězství (druhé kolo voleb je v neděli) a v novém parlamentu může dosáhnout výrazné většiny, což by se mělo euru na počátku nového týdne líbit.



Společné měně může na frontě s dolarem pomoci i zasedání Fedu, které může dolarové optimisty nakonec lehce zklamat.



Kromě toho trhy bude zajímat i čtvrteční zasedání Bank of England. Vzhledem k výsledku parlamentních voleb lze od zasedání čekat umírněné a opatrné komentáře.



Ropa

Cena ropy Brent se v pátek pohybovala kolem 48 USD/barel. Zásadněji tak trh nepřekvapil ani pokračující růst aktivity producentů v USA, ani komentáře ze Saúdské Arábie a Ruska. Ministři pro ropu z obou zemí vyjádřili optimismus ohledně očekávaných dopadů poslední dohody a saúdský ministr al-Falíh uvedl, že je v případě potřeby připraven k dalším krokům.



Tento týden bude z pohledu trhu s ropou poměrně zajímavý. Kromě zasedání Fedu zveřejní IEA svou měsíční zprávu z trhu s ropou (rovněž ve středu). V ní bude jistě reagovat na výsledky ze zasedání OPECu a představí prognózu pro rok 2018. Připomeňme, že v následujících měsících by se globální trh s ropou měl posunout do citelného deficitu, který by s sebou měl nést i tlak na růst cen.