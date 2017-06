Macron ve francouzském parlamentu zřejmě ovládne drtivou většinu

Hnutí Republika v pohybu (REM) prezidenta Emmanuela Macrona získalo podle odhadů v dnešním prvním kole parlamentních voleb přes 30 procent hlasů a stalo se jasným vítězem. Vyplývá to z průzkumů tří sociologických společností, jejichž výsledky zveřejnila agentura Reuters. Poražení konzervativci a socialisté dali najevo zklamání a varovali, že v parlamentu se politická moc může soustředit v rukou jedné strany.



Podle průzkumu společnosti Kantar Sofres získala REM s centristickou formací MoDem v prvním kole 32,9 procenta hlasů, republikáni se spojenci 21 procent, Národní fronta (FN) Marine Le Penové 13,5 procenta, ultralevicová Nepodrobená Francie 11 procent a socialisté 7,8 procenta.



Po druhém kole voleb, které je naplánováno na příští neděli, by si REM podle předběžných propočtů měla v parlamentu zajistit drtivou většinu 415 až 445 křesel. Národní shromáždění má 577 mandátů, k většině je zapotřebí 289 mandátů.



Republikáni by mohli obsadit 80 až 100 parlamentních míst, socialisté 30 až 40 křesel, krajní levice deset až 20 a Národní fronta by měla mít jeden až čtyři mandáty. Projekci výsledků po druhém kole, do něhož postupují kandidáti, kteří v prvním kole získali nejméně 12,5 procenta hlasů, sestavila agentura Elabe.



Pokud se propočty rozložení mandátů potvrdí, vymaže to z parlamentu politickou diskusi, reagoval na odhady výsledků prvního kola voleb šéf socialistů Jean-Christophe Cambadélis. Z tábora socialistů se podle agentury AFP ozývají hlasy o "bezpříkladném ústupu levice".



"Není zdravé ani žádoucí, aby prezident, který v prvním kole prezidentských voleb dostal jen 24 procent hlasů a ve druhém vyhrál jen díky protestu vůči krajní pravici, těžil z monopolu moci," řekl Cambadélis.



Předseda Republikánské strany François Baroin vyzval voliče, aby se ke druhému kolu dostavili v hojném počtu, a zajistili tak, že Macronova REM bude mít v parlamentu "robustní" opozici. Politická moc podle něj nesmí být soustředěna v rukou jedné strany.



Premiér Édouard Philippe po oznámení odhadů slíbil voličům razantní reformy a prohlásil, že "Francie je zpátky". Příští neděli se podle něj v parlamentu objeví nová tvář země. Silný výsledek Macronova hnutí v prvním kole ukazuje, že Francouzi podporují jeho první kroky na světové i domácí scéně, řekl předseda vlády.



Podle Marine Le Penové je "katastroficky" nízká volební účast znepokojující. Přesto čeká, že ve druhém kole by kandidáti Národní fronty mohli v některých obvodech uspět. Sama Le Penová podle odhadů ve svém obvodu na severu země vede.



Volební účast byla v prvním kole nízká, pohybovala se zřejmě pod hranicí 50 procent.

(Zdroj: čtk, ČT, Reuters)