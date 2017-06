Auta bez filtrů projdou klidně i technickou. Jezdí jich až milion!

Auto bez filtru pevných částic by rozhodně nemělo projít povinnou emisní kontrolou. Stačí ale ochotný technik a může na silnici. "Když se to rozdělá, tak v tom je elektronika a musí se z toho vytáhnout potenciometr, kterým by šlo měnit kouřivost," říká na videu z kontroly, točeném skrytou kamerou, technik. Vysvětluje, jak ošidí měřící přístroj.

Měřicí přístroj se podle našeho zjištění dá upravit tak, aby toho příliš nenaměřil. Systém se připojí na malou krabičku, která simuluje chod motoru. Měřák si myslí, že je připojený k autu, přitom ale naměří jen to, co mu určí technik.

Zatímco stanice technické kontroly musejí kontrolu vozidla dokládat fotkami a videozáznamy, pro emise nic takového neplatí. "Pravda je, že prostě když změřím auto jiné, tak když mě nechytnete za ruku, tak mi to dokažte, že jo," potvrzuje automechanik Jan Karnolt.

Nejde o nic výjimečného. V praxi jde o hrozivá čísla. "Těch vozidel, které jsou postiženy, mají nějaké problémy s řízením emisí, je více než dvě třetiny," odhaduje mluvčí automobilky Josef Förster.

Filtry pevných částic dosud mají jen auta s naftovými motory. Do budoucna se ale počítá s jejich instalací i do benzínových. Řidiči nechávají filtry odstranit nejčastěji kvůli obavám z drahých oprav. "Dostanou se do stavu, že oprava je moc drahá, tak si nechají filtr vyndat, nechají si ještě poradit, že to bude líp jezdit," potvrzuje automechanik Petr Krištof.

Ministerstvo dopravy prý změny v měření emisí plánuje a nová pravidla už připravuje. Nikdo ale dosud neuvedl, jaké změny přijdou a kdy začnou platit.

Podle některých odhadů jezdí na českých silnicích až milion dieselů bez filtru pevných částic.