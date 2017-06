Návrhy na perestrojku eurozóny jsou na stole. O jejím osudu ale rozhodne hlavně Macrel

O euru toho bylo napsáno již hodně, včetně toho, jak jižní Evropě znemožňuje obnovit svou konkurenceschopnost devalvací. Politická realita je ovšem taková, že popularita eura se nachází na nejvyšších úrovních v historii. Podporuje jej totiž 72 % populace zemích sdružených v eurozóně. Nejrozumnější je proto dívat se na euro se stejnou perspektivou, jako to činí eurokraté. Tedy ne jako na propadák, ale jako na úspěch, který ovšem potřebuje ještě poladit, píše v komentáři agentura Bloomberg.



Tuto filozofii najdeme i v nové zprávě Evropské komise, která hovoří o nutnosti reforem, které se dokonce díky rodící se spolupráci německé kancléřky Merkelové a francouzského prezidenta Macrona mohou stát realitou. Hlavními autory analýzy jsou viceprezident Evropské komise Valdis Dombrovskis a komisař Pierre Moscovici a podle jejich názoru není euro tím, co v Evropě v posledních letech vyvolávalo krize. Uznávají, že kvůli němu proudil kapitál do zemí, které dosahovaly obrovských deficitů běžných účtů. Tvrdí ovšem, že to samo o sobě problémem nebylo. Ten vznikl až kvůli využití kapitálu na špatné cíle – kapitál namísto toho, aby proudil do produktivních investic, vytvářel investiční bubliny.





Házet vinu na oběti krize se moc nenosí a Brusel se tomu proto vyhýbá. Analýza tudíž celou věc formuluje tak, že „monetární unie neměla k dispozici potřebný rámec, který by sledoval a napravoval vznikající nerovnováhy“. Pokud budeme celý problém skutečně vnímat touto optikou, pak řešením není uvolnění vazeb, které euro vytváří, ale naopak jejich ještě větší posílení. Analýza to skutečně navrhuje, začíná s dokončením procesu finanční a bankovní unie a navrhuje i vytvoření společného fiskálního systému a nakonec i unijního systému vlády, který by neiritoval lidi tím, že nebude dostatečně demokratický.Komise navrhuje společný postup u řešení problému špatných úvěrů a záchrany kolabujících bank, a to včetně společného systému pojištění depozit (který Německo už dlouho odmítá). Voliči v zemích jako Německo či Nizozemí ale nesnáší pouhé pomyšlení na to, že by pomáhali zachránit banky ve Španělsku, Itálii či Řecku . Komise dokonce navrhuje společný dluhopis , za který by ovšem neručily jednotlivé země, protože proti tomu se ostře staví Německo. Namísto toho by měla být vytvořena Evropská dluhová agentura, která by kupovala národní obligace a vydávala své vlastní dluhopisy . Šlo by o stejný princip jako například při sekuritizaci hypoték . Komise takové obligace pojmenovala „ESBies“ a hovoří o nich jako o „společných dluhopisech bez záruk jednotlivých zemí“.Komise také hovoří o několika způsobech financování společného rozpočtu včetně příspěvků založených na velikosti ekonomik jednotlivých členských zemí eurozóny či na základě podílu z vybraných skupin daní. Takto získané zdroje by mohly být použity například na investice do infrastruktury či na pojištění v nezaměstnanosti u zemí, jejichž fiskální systém by se dostal do vážných problémů. Fiskální disciplínu a dohled by mělo na starosti společné ministerstvo financí.Plné bankovní unie a sjednocení kapitálových trhů by podle Komise mělo být dosaženo v roce 2019 a do roku 2025 by měla být integrace dále prohlubována. Tyto cíle jsou dosažitelné, alespoň co se týče jejich minimalistických verzí. Komise tu nestaví žádné hrady z písku a návrhy jsou smysluplnější než jejich alternativa, kterou je katastrofický rozpad eurozóny. Další osud těchto plánů závisí zejména tom, jak se k nim postaví Merkron, či chcete-li Macrel.