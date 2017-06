DOWER-D: Tuzemský akciový trh FIRST!

Konec týdne přinesl spoustu důležitých impulzů a podnětů. Všechno bylo a je zajímavé, ale pořád ne to hlavní. Hlavní a pro další vývoj globálního investování rozhodující budou až německé podzimní parlamentní volby.

My do té doby věnujme pozornost domácí investiční scéně. Končí hlavní tuzemská dividendová sezóna a kdo "obíhal" dividendy důsledně se teď musí postarat o "resuscitaci" základního kapitálu. A šance jsou: Fortuna, Kofola CS, Unipetrol a další.

Globální akciové dění sledujme přes prázdniny jen s odstupem. Naše portfolia moc neovlivní. Větší pozornost po celé prázdniny věnujme, pokud na trzích zůstaneme, domácí akciové scéně, především oné vzpomínané "resuscitaci" základních aktiv. Jak na to naznačil pátek poté, co vyrazila vzhůru cena Kofoly CS. Něco podobného už dříve naznačila Fortuna a živo lze po pátečním oznámení Unipetrolu očekávat i okolo akcií tohoto titulu. Zajímavou příležitost spojit příjemné s užitečným - dividendy se stabilizací portfolia - také nabízí Pegas Nonwovens.



Čtvrtek z pohledu globální investiční scény nakonec potvrdil, že do podzimu se už nic zásadně významného a nečekaného na globální investiční scéně nestane, a to i přesto, že Evropa ještě prochází dvěma koly francouzských voleb. Je čas se naplno věnovat tuzemské akciové scéně. Nepropásněme své příležitosti.

DOWER-D