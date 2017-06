Hlavní evropské měny propadají turbulentnímu vývoji

Britská libra v reakci na překvapivý výsledek voleb ve Velké Británii propadla vůči dolaru až o 2 % a pár GBPUSD se obchodoval zpět pod úrovní 1,27. Dokázal však část svých ztrát smazat. Britské akcie naopak vůbec nereagovaly a pokračují v růstovém trendu.

Čtvrteční parlamentní volby vnesly do politického vývoje na Ostrovech i v EU další porci nejistoty. Současná vládnoucí strana konzervativců v čele s premiérkou Theresou May nezískala majoritu, a země tak bude mít nerozhodný parlament, z angličtiny tzv. hung parliament. Konzervativci ve volbách získali jen 318 křesel, přičemž na majoritu potřebovali 326 křesel..

May se s největší pravděpodobností spojí se stranou ze Severního Irska DUP, která získala 10 křesel, a spolu budou mít 328 poslanců, což by byla většina v parlamentu. Premiérka už absolvovala i oficiální setkání s královnou a oznámila plán vytvoření vlády s DUP. Takové složení parlamentu je však negativní pro budoucí britskou politiku, ať už domácí nebo zahraniční, což potvrdila právě reakce libry. Brzy začínají také jednání o Brexitu, a právě kvůli nerozhodnému parlamentu by se mohla i tato vyjednávání zkomplikovat.

Ve čtvrtek se ovšem děly zajímavé věci i v eurozóně. Růst HDP za první kvartál byl revidován až na 1,9 % meziročně a kvartální změna si polepšila z 0,5 % na 0,6 %. I tato čísla, spolu se silnými PMI indexy, potvrzují, že ekonomická obnova v eurozóně pokračuje solidním tempem.

Evropská centrální banka (ECB) na své konferenci zvýšila odhady růstu ekonomik eurozóny, ale na druhou stranu snížila inflační odhady. Na rok 2017 byl odhad růstu indexu spotřebitelských cen snížen z 1,7 % na 1,5 %, přičemž na rok 2018 se jedná o snížení z 1,6 % na 1,3 % - to je dokonce nejnižší odhad v historii ECB! To bylo trhem přijato negativně, protože stejná inflační očekávání měla ECB už před zahájením kvantitativního uvolňování. Vyplývat z toho může i to, že navzdory miliardám v ekonomice ECB nedokázala nastartovat inflaci podle svých představ, a tudíž kvantitativní uvolňování nedosáhlo požadovaného efektu.

Euro na konferenci reagovalo poklesem, avšak pár EURUSD si odepsal jen cca 1 % a zatím zůstává v růstovém trendu, i díky slabým americkým datům z posledních měsíců.