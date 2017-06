Mayová se tváří, jakoby se nic nestalo. O brexitu chce vyjednávat už za 10 dní

V dubnu jí byla konzervativní většina dvanácti poslanců málo. Teď staronové premiérce Therese Mayové šest do těsné většiny schází a při prosazování klíčových zákonů bude muset spoléhat na desítku pravicových unionistů ze severního Irska, kteří si svou klíčovou roli evidentně budou patřičně vychutnávat. Mayovou se zároveň ještě nikdo zevnitř strany nepokusil „sestřelit“. Proč taky? Jen málokdo z vedení konzervativců by nyní chtěl být v její kůži. Kabinet bude kvůli zbytečným předčasným volbám vládnout v křeči, píší britská média.



Volební slib „silné a stabilní“ Británie, která sebevědomě jde do vyjednávání s Bruselem a unijní sedmadvacítkou, tak bude pro Mayovou velmi obtížné naplnit. Přesto se tváří, jakoby se vlastně nic nestalo a že si přála jiný výsledek zmínila až dnes v podvečer. Šéf labouristů Jeremy Corbyn a představitelé liberálních demokratů i skotských nacionalistů Mayovou už vyzvali k rezignaci. Opozici má podle některých médií i uvnitř strany, i když se zatím do střetu s šéfkou konzervativců nikdo nehrne. Není koneckonců o co stát: Mayová teď bude sestavovat vládu, která bude jednou z nejkřehčích za poslední roky. Zároveň před ní bude stát nelehký úkol dokončit brexit, který sama premiérka započala aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy.



Výsledky voleb podle BBC, čeká se jen na londýnský okrsek Kensington, kde zřejmě vyhráli labouristé, ale to tak těsně, že se už potřetí přepočítávají hlasy



Update 10:40am: Latest seat totals by party #GE2017. See full results: https://t.co/XyPZZkVCl1 pic.twitter.com/dMDvKGJxOX — BBC Election (@bbcelection) June 9, 2017

Malý počet mandátů bude komplikovat i už tak dost komplikovaná vyjednávání o podobě dohody o brexitu, kterou chce Mayová (pokud možno ještě před odchodem ostrovního království z EU) předložit britskému parlamentu. Pravicoví severoirští unionisté zřejmě budou po Mayové chtít, aby byla zachována otevřená hranici mezi Irskem (tedy Schengenským prostorem) a Severním Irskem. To však EU nemusí Mayové „dát zadarmo“. Premiérka také bude muset spoléhat na proevropské konzervativce, například ty, kteří získali mandáty ve Skotsku, podotýká deník Financial Times. I oni si budou klást požadavky. Opatrná bude muset být i při skládání nového kabinetu, který, jak naznačila BBC, projde změnami možná už dnes večer.



Pohár hořkosti si tak Mayová asi bude muset vypít do dna. Do vyjednávání s unijní sedmadvacítkou půjde značně oslabená – bez většiny v parlamentu, s naštvanými spolustraníky a s nutností spoléhat na podporu proevropského konzervativního křídla a lehce obskurní protestantské severoirské strany. V průběhu dne bylo obtížné nebránit s dojmu, že představitelé EU své gratulace nemyslí ironicky, když Mayové blahopřáli k největšímu počtu mandátů. S vyjednáváními chce premiérka začít už za deset dní.



Mayová selhala, zní odevšad



Mayová špatně vedla kampaň, ozývá se nejenom zevnitř její strany. „Spoléhání se na odpudivost osobnosti Jeremy Corbyna byl hlavní omyl konzervativců ve volbách,“ míní expert think tanku Asociace pro mezinárodní otázky Kryštov Kruliš. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.



Britská média píší o debaklu Mayové bez příkras. Její prohru si vyloženě vychutnává londýnský deník Evening Standard, jehož novopečeným šéfredaktorem je bývalý konzervativní ministr financí George Osborne. Toho Mayová vyhodila z vlády, když se po referendu o brexitu dostala k moci. Osborne patřil k proevropskému křídlu strany, ke kterému se hlásil i bývalý premiér David Cameron a mladá generace konzervativních politiků.

STANDARD FINAL: Queen of denial #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/go0wIpi8I3 — Neil Henderson (@hendopolis) June 9, 2017

Bulvární deník The Sun patřící do impéria mediálního magnáta Ruperta Murdocha se do Mayové ostře opřel a dokonce spekuluje o jejím předčasném konci. Přitom ještě v dubnu její rozhodnutí vypsat předčasné volby vítal. O vnitrostranické vzpouře proti Mayové spekuluje i bulvární Daily Mail, jenž se ještě v době vyhlášení voleb těšil na „rozdrcení zrádců“, kteří chtějí proces odchodu Británie z EU vykolejit.