Mayová to zkusí se Severními Iry.

Podle agenturních zpráv se premiérka Theresa Mayová spojí se severo-irskou Demokratickou Unií ve snaze sestavit funkční vládu, jež by dokázala zajistit stabilitu pro britský lid.Mayová to uvedla v souvislosti s oznámením, že požádá královnu z pozice strany s nejvíce hlasy o svolení sestavit novou vládu.Podle Mayové mají obě strany za sebou dlouhou historii velmi silných vzájemných vazeb. Jejich koalice by mohla být jedinou cestou, jež by mohla zajistit úspěšně provedený Brexit . Jednání o něm by měla začít podle plánu, tedy po 19. červnu.