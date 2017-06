Benefit pro zaměstnance: výuka cizích jazyků (1/2): E-learning

Jazykový kurz se jeví jako benefit, který zaměstnanci přivítají s povděkem, a zároveň něco firmě přinese. Je to možnost jak odměnit dobře pracující zaměstnance, především v dobách, kdy se firmě daří.

Jazyková výuka jako benefit je již v mnoha firmách dlouhodobě zavedený a může nabírat několik forem, co se praktické stránky týče. Faktické nastavení fungování benefitu však nechme na zvážení každé společnosti.

My se teď podíváme na to, co zaměstnancům můžeme v dnešní moderní době nabídnout a co všechno musí HR specialista zvážit a rozhodnout.

Klasické firemní jazykové kurzy, tak jak je známe, jsou stále nejoblíbenější formou jazykového vzdělávání u nás. Avšak moderní technologie se nevyhýbají ani jazykovému odvětí. Aktuálně existuje několik příjemných a efektivních alternativ, které výuku cizího jazyka mohou osvěžit, ale také urychlit kýžené výsledky.

Myslíme tím tzv. e-learning či online výuku.

Jak probíhá výuka jazyků formou e-learningu

Jedná se o interaktivní výuku, při níž je využívána výpočetní technika, internet a různé multimediální a motivační prvky.

Obsah může mít podobu textu, obrazu, zvuku, animace, videa, a dalších. Zahrnuje v sobě mnoho dílčích aktivit, které jsou chronologicky řazeny tak, aby tvořily ucelený vzdělávací systém. Probíhá bez nutnosti přítomnosti lektora a je založen na vysoké míře vnitřní motivace studenta.

Při e-learningové výuce jsou zapojeny téměř všechny smysly. Student se učí v cizím jazyce číst, psát, mluvit a porozumět. Každá lekce se sestává z gramatiky a nových slovíček, které se procvičují tak dlouho, jak je potřeba.

Velmi významnou roli v této výukové metodě tvoří vizualizace, neboť většina studentů si pamatuje „očima“. Rozvíjí se zde studentova kreativita a podporuje se samostatné učení.

Celý kurz by měl být individuální. Každý student si volí kurz dle své aktuální jazykové úrovně a studuje v tempu, které vyhovuje jeho časovým možnostem. Již při 20 minutách výuky denně je zachována kontinuita a pokrok ve studiu.

Systém výuky by měl být přehledný a vést studenta probíraným učivem velmi intuitivně a motivačně. Chybět by neměla ani zpětná vazba - jak průběžná, tak na konci celého kurzu. Student tak získá přesné informace o svých pokrocích ve studiu i o výsledcích průběžných a závěrečných testů.

Tyto výsledky by student měl mít k dispozici on-line, ve formě graficky zpracovaných reportů. Výstupem z kurzu by pak měl být certifikát , dokládající studentovu aktuální jazykovou úroveň dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Významné výhody e-learningu jsou:

především úspora finančních nákladů,

úspora časových nákladů spojených s cestováním studenta do školy,

možnost absolvovat kurz bez ohledu na výukové místo nebo čas,

nevynakládají se zde finanční prostředky navíc za učebnice,

nepropadnou peníze za nevyužité lekce, jako tomu může být u prezenční výuky,

student si studuje, kdy potřebuje a kdy mu to pracovní a osobní možnosti dovolí,

využívá se i pro pracovníky, kteří mají flexibilní pracovní dobu, případně musí často vyjíždět mimo prostory firmy a pravidelnost výuky tak nemůže být zachována,

nemusí splňovat docházku, která často bývá kritériem pro získání benefitu i na další období,

šetří čas studenta obecně.

Nicméně, výuka online má i několik silných argumentů – proč ne.

Možné nevýhody e-learningu

Oproti prezenční formě studia je u e-learningu zapotřebí vysoká míra sebereflexe, zodpovědnosti a dostatek vnitřní motivace .

Nejlepších úspěchů a pokroku je při studiu cizích jazyků dosahováno vysokou intenzitou a pravidelností výuky. Je tedy vhodné procházet jazykovými lekcemi pravidelně bez větších časových odstupů.

Student studuje sám a ne každému to vyhovuje. Může kdykoli prohlížeč zavřít, takže u málo disciplinovaných studentů to nebude nést očekávaný efekt .

Ruku na srdce, kdo disponuje takovou sebedisciplínou, aby si denně, byť jen na 20 minut, otevřel angličtinu a ve volném čase studoval. Jistě z výše zmíněného cítíte, že to už tady jednou bylo. Boom učebnic pro samouky máme za sebou a máte pravdu, že si jsou tyto dvě formy v lecčems podobné.

Dle našich zkušeností pak velmi dobře funguje model kombinování, tzv. blended learning . Ten si představíme v dalším článku.

Popíšeme také, jak uvést tento model do praxe ve firmě a podle čeho vybírat jazykové kurzy.