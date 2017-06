Koruna těží z vyšší inflace, zatímco volby potápí libru

Česká inflace překvapila nárůstem na 2,4 procenta. Překonala očekávání na úrovni 2,2 pct a drží se lehce pod prognózou ČNB. Ani tak by inflace neměla být impulsem k blízké akci centrální banky, koruně přesto slušně pomáhá. Česká měna se odpoutala od 26,30 a postoupila do prostoru 26,20 za euro.



Ve světě vyvolává největší pozdvižení fiasko britských konzervativců. Jejich sázka na zvýraznění parlamentní většiny hrubě nevyšla a strana ve volbách ztratila většinu. Opět se také výsledky hodně odchýlily od předvolebních průzkumů. Proto jde o šok nejen pro premiérku Mayovou a její stranu, ale i pro finanční trhy. Volební výsledky se projevily zejména na libře, která propadla proti dolaru až o dvě procenta. Následně se usazuje na 1,2700.



Před vyhlášením předčasných voleb se kurz nacházel ještě níž, pod 1,2600. Mezitím se ale zhoršila i kondice dolaru kvůli zmenšení sázek na letošní růst sazeb Fedu. Reakce libry na volby by tedy mohla být z velké části za námi. Další otázkou ovšem zůstává brexit. Po volbách není jasné, jaká vláda se nakonec ustaví a jak vyladí svůj postoj v jednáních s EU. Co je však zřejmé už nyní: Na vyjednávání bude méně času a Británie v nich bude oslabenější.



Britské dluhopisy po volbách registrují zvýšené prodeje - výnosy citelně rostou zejména na delším konci křivky. Akcie však, jak bývá pravidlem, reagují zejména na slabou libru a to pozitivně. Londýnská burza si připisuje zhruba procento a bezpečně drží krok s kontinentem.



Během včerejšího odpoledne a večera upoutalo hodně pozornosti vystoupení odvolaného šéfa FBI v Kongresu. Zaznělo několik poměrně silných prohlášení, proti některým se následně ohradil Trumpův právník, ale trhy nechala tato událost až překvapivě v klidu.



Dnes ráno se obecně daří akciím. Německé a americké dluhopisy vykazují pouze malé změny, ale na periferii výnosy dál klesají. Zlato registruje mírné ztráty a dolů pokračuje cena ropy. Eurodolar pokračuje lehce dolů na 1,1190. Dolar má navrch i nad jenem, vůči kterému se obchoduje na 110,30.



Na programu máme ještě dopoledne britskou průmyslovou výrobu. Toto číslo sice má potenciál pohnout librou, ale tentokrát asi zůstane ve stínu politiky. Pro obchodování budou důležitější očekávání o vládě a brexitu než o ekonomice a měnové politice, jejíž výhled je stabilní na dlouhou dobu dopředu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2120 -0.2944 26.3112 26.1900 CZK/USD 23.4205 -0.0278 23.4840 23.3690 HUF/EUR 307.8903 -0.0394 308.3086 307.5500 PLN/EUR 4.1870 -0.2384 4.2104 4.1818

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6067 -0.0677 7.6266 7.6013 JPY/EUR 123.4470 -0.0988 123.7110 123.3300 JPY/USD 110.3415 0.2017 110.5000 110.1800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8812 0.2617 0.8858 0.8791 CHF/EUR 1.0856 0.1153 1.0857 1.0843 NOK/EUR 9.5275 -0.0732 9.5420 9.5227 SEK/EUR 9.7710 0.0422 9.7811 9.7606 USD/EUR 1.1187 -0.1428 1.1212 1.1180

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3263 -0.0663 1.3293 1.3256 CAD/USD 1.3515 -0.0141 1.3530 1.3505

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



