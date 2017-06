12.h - Evropa si mnoho z UK voleb nedělá, těší ji slabší měna, ropa nejistá blízko listopadových úrovní, BCPP v plusu, Kofola +7%

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne lehce rostou a mnoho si nedělají z volebního patu v Británii. Investoři berou výsledky tamních voleb jako příslib spíše měkčí formy brexitu oproti doposud naznačované tvrdé verzi a tím pádem v podstatě jako pozitivní signál. Jako prospěšné vidí také oslabení libry eura . Nedaří se ovšem sektoru bank, který ponese největší díl celkového růstu nejistoty. Pod tlakem je také těžební a ropný sektor. Ceny ropy jsou blízko úrovním před loňskou listopadovou dohodou. Britská libra reaguje na včerejší výsledky předčasných voleb razantním oslabením. To by na jednu stranu mohlo prospět tamním firmám na druhou stranu oslabující libra zvyšuje tempo růstu cen dovozového zboží a celkové inflace v zemi, což by nemuselo být dobře přijímáno. Euro jakožto hlavní britská protistrana oslabuje proti dolaru vzhledem k růstu nejistoty ohledně dalšího vývoje brexitu Koruna se na oslabení obou měn svezla a testovala pevnost hranici 26,2 za euro Ropa v průběhu dopoledne nejistá. Jak již bylo řečeno ceny se nyní pohybují v blízkosti úrovní před listopadovou dohodou OPECu a hlavních nečlenů, což je silným technickým faktorem. Na druhou stranu je zde hned několik indikací o rostoucí produkci či snahách po jejím zvýšení v USA, Iráku a Nigérii, což bude prohlubovat obavy z naplnění pozitivního vlivu prodloužení regulací ze strany ropného kartelu a jeho spojenců. BCPP dopoledne při slabé likviditě v pozitivním ladění. Daří se ČEZu Erste a především Kofole , která reaguje na zamýšlený odkup akcií za 440 Kč a na celkové změny v majetkové struktuře a dividendových plánech. Akcie kofoly posilují o necelých 7%.