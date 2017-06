US ropná produkce v r. 2018 asi prolomí 48letý rekord a překoná hranici 10 mbd

Podle amerických vládních odhadů by tamní produkce ropy v roce 2018 mohla překonat hranici 10,01 miliónu barelů denně, což by znamenalo nový historický rekord . Ten dosavadní byl ustanoven v roce 1970 na úrovni 9,6 miliónu barelů. Aktuálně USA produkují cca 9,3 mbd.V květnu vládní EIA odhadovala produkci v roce 2018 na úrovni 9,96 mbd. Pro rok 2017 je odhadován růst k 9,33 mbd.Američtí těžaři zvyšují počty aktivních vrtů již 20 týdnů v řadě, což je nejdelší souvislý růst za posledních 30 let. Počet aktivních vrtů se během posledního roku více jak zdvojnásobil.Podle analytiků EIA se WTI ropa v příštím roce bude pohybovat v průměru na úrovni 53,61 USD za barel oproti 55,1 USD odhadovaným před měsícem. Agentura zvýšila sůj odhad pro průměrnou cenu letošního roku na 50,78 oproti předchozím 50,68 USD Podle odhadů ropný trh pracuje denně s přebytkem produkce nad poptávkou v rozsahu cca 548 000 barelů.