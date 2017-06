Sázka na předčasné volby Mayové nevyšla, teď se může stát v podstatě cokoli

Poslední volební výsledky ukazují, že Konzervativní strana ztratila až 16 křesel (původně držela 330), a tudíž i většinu v Dolní sněmovně. Podle odhadů totiž zbývají rozdělit poslední 4 křesla, což už konzervativce nezachrání. A i kdyby získali všechna čtyři místa, tak by jim k většině (326) stále scházelo 8 křesel.

Pravděpodobnost jednobarevné vlády je nejspíše vyloučena. Therese Mayové asi nezbude nic jiného, než se pokusit o vytvoření koalice, což ale nebude nic jednoduchého. Spíše to vypadá na nadlidský úkol. Skotská národní strana (SNP - mimochodem ta také výrazně ztratila, což snižuje pravděpodobnost skotského referenda o samostatnosti) a Liberální demokraté jsou totiž výrazně proevropsky orientovaní. Jako nejpravděpodobnější a nejspíše i jediná možnost se tak jeví koalice s irskými unionisty (DUP), kteří získali 10 křesel. Post ministerské předsedkyně se pod Mayovou otřásá v základech. Rovněž není vyloučena vláda labouristů. Navíc může dojít pouze k vytvoření menšinové vlády s tichou podporou dalších stran. Možností je tedy spousta. Ani jediná ale nejspíše nepřinese silnou vládu.

Libra vůči euru oslabila o více jak 2%. Je ale možné, že tento výsledek by jí mohl v delším časovém horizontu naopak pomoci, jelikož se možná snížila pravděpodobnost tzv. hard Brexitu. Mimochodem, vyjednávání by měla začít do dvou týdnů a reálně hrozí, že dojde k jejich odkladu.



Roman Sedmera