Náramky pro vězně zatím nebudou. ÚOHS zakázal plnění smlouvy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil některé hodnotící kroky v tendru na elektronické náramky pro domácí vězně a některé obviněné a de facto tak znemožnil Probační a mediační službě, která je zadavatelem zakázky, uzavřít smlouvu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nepravomocném rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“ konstatoval porušení zákona ze strany zadavatele, kterým je Probační a mediační služba České republiky.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zrušil ÚOHS úkony zadavatele související s posouzením nabídky vybraného uchazeče o zakázku – izraelské společnosti SuperCom Ltd. Podrobně o tendru psal sesterský portál Česká justice například v textu Tendr na náramky pro vězně se komplikuje, ELTODO nesouhlasí s vyloučením a bude se bránit či v textu Proti tendru na náramky pro odsouzené protestují dvě firmy, Pelikánův resort čeká na podání k ÚOHS.

Antimonopolní úřad tímto svým rozhodnutím nezrušil celé zadávací řízení, ale pouze určité úkony zadavatele, který tak nemůže na základě tohoto rozhodnutí uzavřít smlouvu na plnění uvedené veřejné zakázky.

Správní řízení v této věci bylo zahájeno 23. března 2017 na základě návrhu společnosti O2 IT Services, která předložila druhou nejnižší nabídku. Navrhovatel (O2 IT Services) přitom zpochybnil postup Probační a mediační služby ve věci posouzení nejlevnější nabídky předložené společností SuperCom Ltd. Podle něj obsahovala totiž tato nejnižší nabídka tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o takovou cenu, u které vznikají pochybnosti, zda je možné veřejnou zakázku za nabídnutou cenu vůbec realizovat. V případě, že některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je zadavatel povinen vyzvat uchazeče o zakázku ke zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Pokud ale uchazeč zadavateli takovou cenu přesvědčivě nezdůvodní, je povinností zadavatele uchazeče ze soutěže vyloučit.

V rozhodnutí ÚOHS se mj. píše, že zadavatel nedodržel ve zmíněném zadávacím řízení postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ve spojení se zásadou transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zmíněného zákona. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek totiž uvedl, že nabídku vybraného uchazeče posoudil ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, ač podle § 77 citovaného zákona se má posuzovat výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel konstatoval, že nabídka vybraného uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a přitom si nevyžádal od tohoto uchazeče písemné zdůvodnění k některým položkám, které byly pro výši celkové ceny podstatné.

Probační a mediační služba hledala dodavatele náramků již opakovaně. Několik tendrů muselo být ale zrušeno a naposledy se tak stalo z toho důvodu, že nepřišla vůbec žádná nabídka. Alternativní trest domácího vězení zavedl trestní zákoník již v lednu 2010, zatím jej soudci využívají jen málo. Důvodem může být právě skutečnost, že kontrolu „domácích“ vězňů zatím nezajišťují nepřetržitě elektronické náramky, ale pouze namátkově probační pracovníci.

Kristián Chalupa

