Comey před komisí poutal velkou pozornost, ale bez vlivu na trhy

Velkou pozornost včera přitáhla také výpověď bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho před Kongresem USA. Ten uvedl, že mu Donald Trump příkaz neprovádět vyšetřování jeho blízkého spolupracovníka nedal, z vyznění prezidentových slov jej tak nicméně chápal. Poté, co vyšetřování nezastavil, byl Trumpem odvolán v důsledku „ztráty důvěry“. Téma je ostře sledované zejména v kontextu možných důsledků. Pokud by byl Trump obviněn ze snahy zasahovat do vyšetřování FBI, mohlo by se pro Kongres jednat o důvod záhajit proces odvolání prezidenta z funkce. Americké akciové trhy nicméně včera dění vzaly poměrně klidně a mírné rostly.