Rozbřesk: Noční můra Theresy Mayové, britská libra zažívá další povolební šok

Britská libra zažívá další povolební šok. Britská premiérka Theresa Mayová chtěla v předčasných volbách posílit svoje postavení v parlamentu i uvnitř konzervativní strany, aby se jí snadněji dohodl brexit. Stal se však pravý opak. Ze včerejších voleb odchází ona i celá konzervativní strana výrazně oslabená. V dolní komoře parlamentu nebude mít většinu a bude se pravděpodobně muset spolehnout na těsnou koaliční většinu s demokratickou unií (DUP). Libra se dostala okamžitě pod tlak a je zjevné, že pro investory už je v tuto chvíli na britském stole nejistot až až… Pro trhy a libru bude v nejbližších dnech klíčové především to, jak se nová politická nejistota odrazí ve vyjednáváních o brexitu. Co tedy čekat dál?



Za prvé, zdá se, že britské volby v tuto chvíli nebyly tolik o podobě brexitu, jako spíše o vnitřních otázkách - sociální a fiskální politika. Strany, které prosazovaly měkký brexit (liberální demokraté) spíše ztratily. I proto nečekáme, že by volební ztráty konzervativců měly vést jednoduše k měkčímu brexitu. Celkově se dá spíš říci, že vyjednávání společné pozice bude složitější. A to především, pokud by se (a nebylo by to překvapivé) konzervativní strana rozhodla odstranit z čela Theresu Mayovou a hledat jejího nástupce.



Právě nutnost řešit primárně domácí problémy a dohodnout se na společném postoji výrazně oslabuje pozici Británie ve vyjednáváních s EU. Ty se naplno rozběhnou pravděpodobně až na podzim a času na dojednání přijatelné dohody bude méně. Současně bude slabá koaliční vláda tahat ve vyjednáváních s EU za daleko kratší provaz, než by tahala silná jednobarevná vláda sešikovaná za premiérkou Mayovou. Se slabou vládou tedy těžko věřit silné libře a proto v nejbližších dnech a týdnech nevylučujeme další ztráty nad hranici 0,88 EUR/GBP.



TRHY



CZK a dluhopisy

Holubičí vyznění včerejšího zasedání ECB povzbudilo korunu, která se dostala na nová post-intervenční maxima. Řada sázkařů na její zisky může být ve světle pokračující měnové expanze v EMU trpělivější s uzavíráním svých pozic a přes značnou překoupenost může koruna přitáhnout teoreticky další i spekulativní hráče.



Bude zajímavé sledovat, zda dnes koruně uškodí domácí inflační čísla. Počítáme sice, že dojde k nárůstu inflace, ta by však měla zůstat na úrovni 2,1 % poměrně hluboko pod poslední prognózou ČNB.



EURUSD + zahraniční FX

Jestliže eurodolarový trh bude vstřebávat lehce holubičí vystoupení ECB a pomalu se připravovat na klíčové zasedání Fedu příští týden, tak to hlavní se dnes bude odehrávat na trhu s librou. Spekulace britské konzervativní premiérky Mayové na to, že si v předčasných volbách vylepší a pojistí svoji pozici v parlamentu, nevyšla a její strana naopak přišla o svou většinu. Postavit tak vládu v Londýně bude obtížné a ta, která bude nakonec ustavena, bude slabá. To může krajně komplikovat Velké Británii jednání “o brexitu z EU” a to je jeden z hlavní důvodů, proč libra v noci dramaticky oslabila. Než se přitom politický prach usadí, bude patrně libra dále pod tlakem, byť na úrovních poblíž hranice 0,90 k euru je již fundamentálně opravdu výrazně slabá. Kromě toho ne všechny volební zprávy pro libru musí být nutně špatné - ve volbách utrpěly ztráty populistické strany jako UKIP či Skotská národní strana (SNP). Výprask SNP pak prakticky vylučuje, že by Velkou Británii v dohledné době mohly čekat debaty o dalším referendu o samostatnosti Skotska.



Ropa

Cena ropy Brent se po středečním propadu ve čtvrtek stabilizovala, i když zůstává poměrně hluboko pod úrovní 50 USD/barel. Vyhrocená situace na Blízkém východě tak na ropu alespoň prozatím prakticky nemá vliv (na rozdíl od LNG, jehož je Katar hlavním vývozcem).



Dnes trh zajímají především data o aktivitě producentů ropy v USA. Pak se vyčkává na příští středu, kdy zveřejní svou zprávu z trhu s ropou agentura IEA. Pokud významněji nepřehodnotí své odhady, tak to vypadá, že globální trh s ropou ve třetím čtvrtletí čeká vcelku významný deficit. A ten by s sebou měl nést tlak na růst cen.