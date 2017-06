Pražská burza zapsala zisky. Nedařilo se finančnímu sektoru

Po dni plném událostí, jak na ekonomickém, tak i politickém kolbišti, naplnila pražská burza ranní predikce a uzavřela nakonec obchodní den zisky. Index PX při stále podprůměrných obchodních objemech před závěrečnou aukcí, tentokrát ve výši 0,413 mld. Kč, uzavřel den se ziskem 0,06 % na 1 006,22 bodu. Průměrný objem obchodů za poslední rok činil 0,665 mld. Kč.



Na pražské burze jsme dnes mohli podle Tomáše Uhera, makléře Patria Finance, vidět poměrně zajímavé pohyby. „Moneta nadále pokračovala ve své korekci a zastavila se až u hranice 78 Kč. ČEZ se dnes opět dostal mírně nad 450 Kč. Poměrně silná byla telekomunikace O2, která se obchodovala kolem 283 Kč na nepříliš velkém objemu,“ konstatoval Tomáš Uher. Unipetrol našel podle něj hranici podpory na 280 Kč a ke konci obchodování jsme mohli vidět i větší objem procházející trhem. „Komerční banka se v závěru dne dostala nad 940 Kč, kde očekáváme silnější nabídku,“ doplnil Tomáš Uher.

S novým čtvrtletím přichází na domácí kapitálový trh i aktualizace hlavního indexu pražské burzy PX a klíčového regionálního indexu CECE. Podle Václava Kmínka, analytika Patria Finance, by měla váha České republiky v rámci druhého z indexů mírně klesnout. Váha ČR a Polska by se měla mírně snížit, a to o 0,6 procentního bodu, respektive o 0,1 procentního bodu. Váha Maďarska by měla být vyšší o cca 0,6 procentního bodu. V rámci změn v indexu PX , které začnou platit 19. června 2017, by podle Václava Kmínka k žádným zásadním úpravám dojít nemělo, vyjma změn redukčního faktoru, který odráží nedávnou výkonnost trojice největších komponentů s 20procentní tržní kapitalizací. „To by vzhledem k nedávné lepší výkonnosti oproti protějškům mohlo být mírně negativní pro Erste Bank,“ doplnil Václav Kmínek.

Evropská centrální banka (ECB) na svém dnešním zasedání ústy prezidenta Maria Draghigo vyjádřila neměnné nastavení sazeb i kvantitativního uvolňování a zásadně nezměnila ani komunikaci. ECB pouze vypustila zmínku o možnosti dalšího poklesu sazeb hlouběji do záporu a rizika prognózy hodnotí jako vyrovnaná. Dál ovšem mluví o možnosti navýšení kvantitativního uvolňování (pokud bude zapotřebí) a jasně vylučuje možnost předčasného exitu z něj nebo dřívějšího růstu sazeb.



Akcie českého finančního sektoru nezaznamenaly ziskový den. Moneta Money Bank nezastavila propad a pokračovala kvůli převaze prodejců pod hranici 79 korun za akcii. Nakonec uzavřela den se ztrátou 1,2 % na 78 Kč za akcii. Akcie peněžního domu ztrácejí v Praze už šestý den po sobě. Mínusový den zaznamenaly i akcie Erste Bank (-0,35 % na 858,60 Kč za akcii) a VIG (-0,2 % na 645,30 Kč za akcii), které odepisují již tři dny po sobě. Jedině Komerční banka ve čtvrtek posílila (+0,86 % na 943 Kč za akcii).



V úspěšné jízdě pokračovala i telekomunikační společnost O2, která i přes volatilitu v posledních dnech, ve čtvrtek přidala 0,6 procenta na 283 Kč za akcii a prodloužila ziskovost o další den na druhý po sobě. Akcie Unipetrol příznivě reagovaly na včerejší rozhodnutí valné hromady o výplatě dividendy a uzavřela den se ziskem 0,07 % na 281,20 Kč za akcii. Valná hromada Unipetrolu schválila dividendu ve výši 8,30 Kč na akcii.



Energetická společnost ČEZ před uzavřením trhu oznámila, že uzavřela kupní smlouvu s CIB RENT PÍSNICE, dceřinou společností CIB GROUP ohledně převodu vlastnických práv k portfoliu 739 bytů na sídlišti v Praze Písnici. Skupina ČEZ prodejem nemovitostí získala 1,276 miliardy korun. Akcie firmy na pražské burze přidaly 0,24 % na 450,50 Kč za akcii a prodloužily plusovou sérii na druhý den po sobě.