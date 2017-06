Na trzích to začne brzo houpat / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 5. 6. 2017

Zřejmě již tento čtvrtek či pátek budou moci investoři sledovat zvýšenou volatilitu na trhu, která je teď zase na rekordně nízkých úrovních (měřeno indexem VIX). Spouštěcími faktory by mohly být volby ve Velké Británii či pravidelný meeting ECB, byť nemůžeme nafouknutí volatility čekat v nějak dramatické míře, jelikož Mario Draghi jede poslední dobou na velmi holubičí vlně a nic pro něj není problém. Jeho "řešení" spočívá v tištění nových eur a skoupení dluhů, které jsou stále u států jižní Evropy abnormálně vysoké. Na strunu volatilní noty by mohl zahrát i James Comey, bývalý ředitel FBI, který na půdě Senátu ve čtvrtek večer možná poodkryje detaily nebo popíše to, co ještě nebylo médii propráno ohledně jeho odvolání prezidentem Trumpem.

Je otázka, co se bude dít dále. Příští týden FED s největší pravděpodobností zvedne základní úrokovou sazbu o 0,25 bps (nyní si to myslí 90,6 % trhu). A poté dovolené? Prázdniny? Letní měsíce nepatří k těm hodně obchodovaným, bohužel, ale o to razantnější a nepříjemnější korekce jsou během nich možné. Vzpomeňme na rok 2011, 2014 a poslední "flash crash" z léta roku 2015.

Indicií a nápovědou může být i americký dolar, resp. euro, které (jak vidno na grafu) opět vyplňuje několikaletý obchodní kanál. Plus v grafu rovnou vidíte i již zmíněný chicagský index volatility VIX.



Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 5. 6. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

2. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 005,81 993,33 995 ↓ -1,24 968 - 1 012 2 4 Dow Jones (US) 21 206,29 20 840,17 20 900 ↓ -1,73 20 000 - 21 428 1 5 NASDAQ (US) 6 305,80 5 965,50 6 005 ↓ -5,40 5 500 - 6 321 1 5 FTSE 100 (VB) 7 547,63 7 520,83 7 500 ↓ -0,35 7 275 - 7 700 2 4 DAX (Něm.) 12 822,94 12 427,17 12 300 ↓ -3,09 12 200 - 12 909 1 5 Nikkei 225 (Jap.) 20 177,28 19 455,50 19 550 ↓ -3,58 18 500 - 20 257 1 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

2. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 005,81 1 015,17 1 016 ↑ 0,93 900 - 1 125 3 3 Dow Jones (US) 21 206,29 20 758,17 21 175 ↓ -2,11 18 500 - 21 638 3 3 NASDAQ (US) 6 305,80 5 988,67 6 000 ↓ -5,03 5 700 - 6 383 1 5 FTSE 100 (VB) 7 547,63 7 721,67 7 762 ↑ 2,31 7 306 - 8 000 5 1 DAX (Něm.) 12 822,94 12 295,00 12 700 ↓ -4,12 10 500 - 13 035 1 5 Nikkei 225 (Jap.) 20 177,28 19 484,67 19 875 ↓ -3,43 17 000 - 20 500 2 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers