Deutsche B. se bojí o euro. Posílilo už o 7% proti dolaru a není to čím vysvětlit

Analytici Deutsche Bank vyjádřili určité obavy o další vývoj eura . To od začátku roku posílilo proti dolaru již 7% a drtivá většina tradičních indikátorů, kterými se tento růst dal vysvětlit se již vyčerpala a naznačuje možnost opačného vývoje.Korelační model, který banka používá, zahrnující v sobě takové položky jako úrokový diferenciál, relativní výkonnost akciových trhů a výnosové spready vůči jihoevropským státním dluhopisům a další, vše naznačuje spíše oslabení eura a ne jeho další růst. Ukazatele naznačují výrazný příliv nezajištěných prostředků, jež míří na evropský akciový a dluhopisový trh především v reakci na zlepšující se makra a pokles politického rizika.Podle DB pro euro býky narůstá riziko.V opozici k DB jsou analytici americké Morgan Stanley , kteří míní, že jednotná evropská měna by mohla do 2Q2018 posílit vůči dolaru směrem k 1,16 EUR USD , což je 20% nad jejich předchozím výhledem.Průměr tržních odhadů pro zmíněné období se pohybuje na úrovni 1,13 dolaru