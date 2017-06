Nezaměstnanost v květnu – 4,1 %. Nejméně v EU

Více než 308 tisíc uchazečů o zaměstnání evidovali v květnu pobočky Úřadu práce ČR. Je to o 18.678 méně než v dubnu a o více než 86 tisíc méně než před rokem. Podle Eurostatu měla Česká republika nejnižší nezaměstnanost v EU.

K 31. 5. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 521 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 678 méně než v dubnu a o 86 268 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší květnovou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 302 507 nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 284 866 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,1 % (duben 2017 – 4,4 %, květen 2016 – 5,4 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v květnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 174 043, téměř 18 tis. z nich pak na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

„Za tímto snížením stojí zejména sezónní efekty, když se postupně rozbíhají práce v zemědělství a v cestovním ruchu. Na domácím trhu práce se prohlubují příznivé trendy. Nedostatek pracovní může představovat brzdu pro českou ekonomiku. Dobrou zprávou je, že se můžeme těšit na další zvyšování mezd,“ říká ekonom Viktor Zeisel z Komerční banky.

Jeho kolega Petr Dufek z ČSOB doplňuje, že se ukazuje se, že firmám se nedostává stále více zaměstnanců, a tak na konci května dosáhla nabídka volných míst 170 tisíc. „Je to mimochodem o 15 tisíc více než před měsícem, respektive o cca 40 více než loni. Hlavní zásluhu na tomto trendu má ekonomický růst, který tentokrát podporuje ještě i vznik sezónních prací ve službách, zemědělství a stavebnictví,“ říká Dufek.

Firmy mají v hledáčku především kvalifikované a nekvalifikované dělníky, dále pak řidiče, řemeslníky a dokonce i kuchaře. Nedostatek zaměstnanců se již stal překážkou pro rychlejší růst průmyslu a je velmi pravděpodobné, že zatím se na tomto faktu nic nezmění. Za celou ČR nepřipadají na jedno volné místo ani dva nezaměstnaní a totéž platí i pro více 40 okresů. Situaci se stále vymyká pouze sever Čech a Moravy, kde jsou tyto poměry výrazně vyšší. Byť tisíce neobsazených volných pracovních míst existují i tam.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 5. 2017 4,1 % Počet uchazečů o zaměstnání 308 521 Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 284 866 Míra nezam. podle EUROSTAT (duben 2017) 3,2 % Počet volných pracovních míst 174 043

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období, kdy nezaměstnanost v květnu pravidelně klesá.

„V řadě regionů je podíl nezaměstnaných osob na historických minimech, především pak v oblastech, kde jsou průmyslové zóny. Počet uchazečů o zaměstnání klesl v květnu o více než 86 tisíc. Česká ekonomika nadále roste a trh práce ovlivňují i sezónní práce, které už jsou v plném proudu. Především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě. Tyto činnosti poběží i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V uplynulém měsíci zaznamenal Úřad práce ČR jak celkový nárůst volných pracovních míst, tak i vyšší poptávku zaměstnavatelů po sezónních pracovnících na krátkodobé pracovní poměry. Celkem evidoval ke konci května 7 880 těchto pozic. Zaměstnavatelé hledají například pomocníky v oblasti těžby a stavebnictví či ve výrobě, uklízeče, pomocné pracovníky v dopravě a skladování, v zemědělství, lesnictví, obsluhu pojízdných zařízení, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě, řidiče nákladních automobilů, montážní dělníky, slévače nebo svářeče. Postupně se objevují nabídky na letní brigády. Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny, pracovnících do zahradnictví, sportovních a rekreačních středisek, v cestovním ruchu nebo po instruktorech na dětských letních táborech. Zájem je také o kuchaře, číšníky, servírky, uklízeče, sběrače ovoce, lektory cizích jazyků či pomocníky v archeologickém výzkumu. Řada zaměstnavatelů ale hledá brigádníky převážně pomocí internetové inzerce nebo vlastních zaměstnanců. Stejně tak mladí lidé hledají dočasné zaměstnání spíše přes pracovní portály. Z toho důvodu se objevují tyto nabídky v databázi ÚP ČR v menší míře.

„Jak v případě absolventa, studenta, tak i uchazeče o zaměstnání je každé (i krátkodobé) zaměstnání přínosem a může mu pomoci v nalezení stálého pracovního místa. Získá nebo si oživí pracovní návyky a získá také praxi. Pokud se takový zaměstnanec osvědčí, může ho zaměstnavatel přijmout i do trvalého pracovního poměru,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,3 %), Praha-východ (1,5 %), Jindřichův Hradec a Pelhřimov (oba 1,9 %), Benešov (2 %), Jičín a Písek (oba 2,1 %) a Praha-západ (2,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 34 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (9,7 %), Most (9,3 %), Ostrava-město (8 %), Ústí nad Labem (7,9 %), Chomutov a Bruntál (oba 6,9 %), Děčín (6,5 %), Jeseník (6,3 %), Hodonín a Znojmo (oba 6,2 %). Podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,9 % a žen na 4,4 %.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v květnu všech 77 regionů. Největší pak okresy Jindřichův Hradec (o 15,5 %), Jeseník (o 15,2 %), Chrudim (o 11,9 %), Prachatice a Svitavy (shodně o 11,7 %), Jičín a Vsetín (shodně o 11 %), Cheb (o 10,6 %), Znojmo (o 10,5 %), Písek (o 10,3 %) a Klatovy (o 10 %).

Podle Zeisela dnešní statistiky potvrzují, že volné pracovní síly se nedostává a údaje zveřejněné včera zase ukazují, že napjatá situace na trhu práce vytváří silné mzdové tlaky. Platy v průmyslu se v dubnu meziročně zvýšily o 8,1 % a vytvářejí tak velký na ziskovost firem. „Věříme, že nedostatek pracovní síly v Česku povede firmy i investicím do automatizace a robotizace. Tyto investice by podpořily jak současný, tak potenciální růst domácí ekonomiky. Český průmysl, aby přežil, bude podle nás muset investovat do zvyšování produktivity. Bez dalších investic do produktivity nemůže česká ekonomika dlouhodobě myslet na hospodářský růst výrazně přesahující 2 %. Další expanze ekonomiky se totiž bude muset obejít bez růstu zaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných už totiž nemá moc prostoru, kam padat. Podle nás v průběhu roku vyrovná své historické minimum z roku 2008 na 3,8 %. Nemyslíme si, že by automatizace přispěla růstu nezaměstnanosti. Naopak se domníváme, že vyšší produktivita by měla posunout Česko blíže k západním zemím a zajistit udržitelný růst mezd,“ shrnul ekonom Zeisel.

Jiří Reichl