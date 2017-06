ECB se bude snažit zastavit zisky eura, povede se jí to?

Šéf ECB Mario Draghi dnes bude stát před delikátním úkolem. Potřebuje ocenit poslední dobrá čísla z reálné ekonomiky a trochu upravit super-holubičí slovník doprovodných komentářů.

Vyškrtnout z něj podle našeho názoru možnost dalšího poklesu úrokových sazeb do záporu a o rizicích prognózy (vzhledem k růstu) nemluvit již jako o negativních. Krom těchto drobných slovních úprav se ale Mario Draghi bude asi hodně snažit, aby to s jestřábím obratem moc nepřehnal a nedal euru důvod k dalším ziskům. Od posledního zasedání ECB si totiž euro připsalo skoro 4 %, a to v ECB zatím není každému po chuti. Podaří se tedy Draghimu otočit kormidlo “jen trošku” a zastavit další zisky eura? Mohlo by…

Počítáme, že se ECB bude v nové prognóze snažit zdůrazňovat rozdíl mezi dobrým růstem avšak přetrvávající slabou inflací. Ta především v klíčových jádrových složkách zůstává za očekáváním ECB, stejně tak jako mzdy – zásadní tahoun domácích inflačních tlaků. Zatímco hodnocení růstového výhledu se může vylepšit, u inflace to může být přesně naopak – prognóza pro tento a příští rok půjde pravděpodobně dolů.

Vedle toho očekáváme, že se Draghi bude snažit odbýt veškeré dotazy na ukončení QE jako předčasné. Bude navíc dál hovořit o tom, že ECB může v případě potřeby QE navýšit a zatím nepřipustí ani změnu v načasování růstu sazeb před ukončením QE. K tomu podle nás sice může časem dojít, v tuto chvíli však bude Draghi chtít držet vytyčený směr a zabránit dalším ziskům eura. Krom nižší inflace a silného eura k tomu ostatně může mít i další důvody. Riziko předčasných voleb v Itálii v posledních týdnech výrazně zvýšilo napětí na italském dluhopisovém trhu. Jakákoliv ostřejší změna rétoriky by mohla v Itálii jen “přiložit do ohně“…

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance