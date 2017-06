Rozbřesk: ECB se bude snažit zastavit zisky eura, povede se jí to?

Šéf ECB Mario Draghi dnes bude stát před delikátním úkolem. Potřebuje ocenit poslední dobrá čísla z reálné ekonomiky a trochu upravit super-holubičí slovník doprovodných komentářů. Vyškrtnout z něj podle našeho názoru možnost dalšího poklesu úrokových sazeb do záporu a o rizicích prognózy (vzhledem k růstu) nemluvit již jako o negativních. Krom těchto drobných slovních úprav se ale Mario Draghi bude asi hodně snažit, aby to s jestřábím obratem moc nepřehnal a nedal euru důvod k dalším ziskům. Od posledního zasedání ECB si totiž euro připsalo skoro 4 %, a to v ECB zatím není každému po chuti. Podaří se tedy Draghimu otočit kormidlo “jen trošku” a zastavit další zisky eura? Mohlo by…



Počítáme, že se ECB bude v nové prognóze snažit zdůrazňovat rozdíl mezi dobrým růstem avšak přetrvávající slabou inflací. Ta především v klíčových jádrových složkách zůstává za očekáváním ECB, stejně tak jako mzdy - zásadní tahoun domácích inflačních tlaků. Zatímco hodnocení růstového výhledu se může vylepšit, u inflace to může být přesně naopak - prognóza pro tento a příští rok půjde pravděpodobně dolů.



Vedle toho očekáváme, že se Draghi bude snažit odbýt veškeré dotazy na ukončení QE jako předčasné. Bude navíc dál hovořit o tom, že ECB může v případě potřeby QE navýšit a zatím nepřipustí ani změnu v načasování růstu sazeb před ukončením QE. K tomu podle nás sice může časem dojít, v tuto chvíli však bude Draghi chtít držet vytyčený směr a zabránit dalším ziskům eura. Krom nižší inflace a silného eura k tomu ostatně může mít i další důvody. Riziko předčasných voleb v Itálii v posledních týdnech výrazně zvýšilo napětí na italském dluhopisovém trhu. Jakákoliv ostřejší změna rétoriky by mohla v Itálii jen “přiložit do ohně“…



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se stále drží na dostřel od 26,30 EUR/CZK, ale zatím této psychologické bariéře odolává. Pokud dnes ECB nebude nijak výrazně jestřábí (viz úvodník), může to koruně hrát do karet a pomoci v testování 26,30. Na druhé straně napětí kolem voleb v Británii může korunu brzdit. Na konci týdne nás čeká nižší česká inflace, která by měla skončit jak pod odhadem ČNB, tak trhu. To by pro korunu taky nemusela být vyloženě pozitivní zpráva.



EURUSD + zahraniční FX

Dnes bude obchodování eurodolaru zcela ve stínu zasedání ECB, přičemž během tiskové konference prezidenta Draghiho čekáme zvýšenou volatilitu. Kromě změny v prognóze (nižší inflace) a drobných slovních úprav v komentáři se ale Draghi bude asi hodně snažit, aby to s jestřábím obratem moc nepřehnal a nedal euru důvod k dalším ziskům. Od posledního zasedání ECB si totiž euro připsalo skoro 4 %, a to v ECB zatím není každému po chuti.



Jinak libra téměř nehnutě vyčkává na dnešní výsledek voleb. Eventuální vítězství konzervativců by mohla britské měně pomoci k ziskům.



V regionu na sebe lehce upozornil zlotý, který oslabil po tiskové konferenci NBP. Ta nechala svoji politiku nezměněnu, přičemž guvernér Glapinsky zopakoval, že si nemyslí, že by centrální banka zvedla do konce roku 2018 úroky. Na druhou stranu Glapinsky i další přítomní členové Výboru pro měnovou politiku hovořili velmi optimisticky ohledně růstu v následujících kvartálech.



Ropa

Ačkoliv data API naznačovala pokles zásob ropy v USA v minulém týdnu, tak oficiální statistiky EIA odhalily jejich nárůst o 3,3 miliónu barelů. Kromě toho rostly i zásoby benzínu. To bylo pro trhy značné překvapení a cena ropy Brent se tak podívala nejníže od začátku května. Růst zásob ropy šel mimo jiné na vrub vyšším dovozům, nižším vývozům a nižšímu využití kapacity rafinerií.



Uvidíme, s jakou přijde příští středu ve své měsíční zprávě z trhu Mezinárodní energetická agentura. Zdá se totiž, že trh by se měl ve třetím čtvrtletí dostat do významného deficitu, což by s sebou mělo nést tlak na růst cen ropy. Pozitivním rizikem pro cenu je i vyšší míra politické nejistoty na Blízkém východě.