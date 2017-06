Čtvrteční obchodní seance 8. 6. 2017

Čtvrtek 8. 6. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,18 %), S&P500 (+0,16 %) a NASDAQ (+0,36 %).

Evropa: DAX (-0,14 %), CAC40 (-0,07 %), FTSE 100 (-0,62 %).

Čína: Hang Seng (+0,17 %), Shanghai Comp. (+0,05 %), CSI 300 (+0,46 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,41 %).

-------------------------------------------------------------

*Makroekonomický kalendář*

-------------------------------------------------------------

Dnes probíhají parlamentní volby ve Velké Británii

-------------------------------------------------------------

JPY: HDP q/q za 1Q 2017: +0,3 %, oček. +0,6 %., min. +0,5 %

JPY: HDP anualiz. za 1Q 2017: +1,0 %, oček. +2,4 %., min. +2,2 %

-------------------------------------------------------------

CNY: Import y/y za květen: +14,8 %, oček. +8,5 %., min. +11,9 %

CNY: Export y/y za květen: +8,7 %, oček. +7,0 %., min. +8,0 %

-------------------------------------------------------------

DE: Průmyslová produkce za duben: +0,8 %, oček. +0,5 %., min. -0,1 %

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – HDP za Q1 2017

ECB: (13:45) – Rozhodnutí o sazbách ECB

ECB: (14:30) – Tisková konference Mario Draghi

USA: (14:30) – Týdenní změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +98 mld., min. +81 mld.

-------------------------------------------------------------

Klidné obchodování na akciových trzích pokračuje, a přestože se na trhy vrátily objemy, indexy si své pozice zatím pouze udržují. Po zveřejnění týdenní změny zásob ropy dle agentury EIA pokles cen ropy stáhnul níže celý sektor základních materiálů, přesto hlavní zámořské akciové indexy dokázaly zakončit v zelených číslech.

1) Obchodníci čekají hlavně na výstup z dnešní seance, která bude klíčová pro euro, libru a většinu evropských akciových indexů. Čeká se na výstup ze zasedání Evropské centrální banky a na výsledek britských voleb. Volební místnosti v Británii se pak zavírají až ve 23 hod., takže by obchodníci měli znát výsledky voleb zítra brzy nad ránem.

2) ECB by měla eurové páry rozpohybovat během tiskové konference Maria Draghiho. Poprvé od doby, co je Mario Draghi na postu prezidenta ECB, Rada guvernérů pravděpodobně vyhodnotí rizika týkající se hospodářského růstu jako vyrovnaná. Zmírnit by se měla i holubičí rétorika banky. Na druhou stranu ECB může posunout mírně směrem dolů svůj inflační výhled. Signálů týkajících se brzkého snižování odkupů aktiv se pravděpodobně ještě nedočkáme. To by podle odhadů mělo přijít až v září. První zvýšení úrokových sazeb očekáváme v prosinci 2018.

3) V odpoledních hodinách bude v americkém kongresu vypovídat bývalý ředitel FBI James Comey, který je vyšetřován s možnými zásahy Ruska do loňských amerických voleb. Prezident Trump žádal po někdejším řediteli FBI Jamesi Comeymu věrnost a také to, aby ukončil vyšetřování nyní již bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna. Vyplývá to z Comeyho prohlášení, které s předstihem zveřejnil senátní výbor pro dohled nad tajnými službami.