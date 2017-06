Produkce mincí je stále vysoká. Investoři vyhlížejí problémy

Zlaté a stříbrné mince pocházející z předních světových mincoven představují pro investory vedle slitků další formu vkladů. Moderní investiční mince jsou velmi vyhledávané po celém světě a jejich likvidita je vysoká. Světové mincovny produkují již desítky let své populární mince, které se dostaly do podvědomí investorů na celém světě. Je tedy jedno, zda máte v kapse kanadský Maple Leaf, americký American Eagle nebo rakouský Wiener Philharmoniker; s těmito kousky se ve světě neztratíte a zároveň si zachováte hodnotu svého bohatství.

Tento fakt potvrzují i statistiky předních světových mincoven, které chrlí každoročně miliony kusů. Následující grafy ukazují vývoj produkce zlatých a stříbrných mincí.

Celosvětový prodej investičních zlatých mincí z předních světových mincoven

Celosvětový prodej investičních stříbrných mincí z předních světových mincoven

V obou grafech je patrný významný skok v produkci. První období, jak je patrné, jsou roky před krizí, která naplno vypukla v roce 2008. Do roku 2007 (včetně) byla produkce poměrně nízká a u zlatých mincí se pohybovala kolem 1 mil. uncí za rok, u stříbrných kolem 10 mil. uncí.

Přišla ale krize a produkce rapidně narostla. Investoři totiž začali hojně vyhledávat alternativní a zároveň bezpečné útočiště, kde by mohli ochránit své bohatství, když finanční systém kolaboval a hodnoty akcií propadaly. U zlatých mincí vidíme nárůst téměř ke 3 mil. uncí, u stříbrných až ke 40 mil. uncí. Růst ale nebyl konečný a v dalších letech jsme zaznamenali další velké navýšení produkce.

Poslední roky se zdá, že je poměrně klid. Produkce mincí se mírně snižuje – akciové trhy dosahují maxim a daří se. Není to však tak růžové, jak se zdá. Trhy jsou plné bublin a jejich splasknutí bohužel opět vyvolá globální krizi. Pokud by totiž nic vážného nehrozilo, vrátila by se výroba mincí na úrovně před krizí. Relativní klid tak může být pověstným klidem před bouří a to si investoři velmi dobře uvědomují.