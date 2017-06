Valná hromada Unipetrolu schválila dividendu 8,30 Kč na akcii

Valná hromada petrochemické společnosti Unipetrol v noci po více než 12 hodinách jednání schválila návrh představenstva na výplatu dividendy z loňského zisku 8,30 Kč na akcii. Celkem tak firma vyplatí akcionářům zhruba 1,5 miliardy korun. Rozdělen bude celý nekonsolidovaný zisk mateřské Unipetrol a.s. 47 milionů korun, zbytek půjde z účtu nerozděleného zisku minulých let.



Největší minoritní akcionář, společnost Paulinino Limited, za kterou stojí finanční skupina J&T, požadovala výplatu 18,50 Kč na akcii. Akcionářům by tak bylo vyplaceno téměř 3,4 miliardy korun. Po schválení návrhu představenstva firmy se o protinávrzích vůbec nehlasovalo.



Holding Unipetrol loni zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o 13 procent. Tržby naopak klesly o 21 miliard na 87,8 miliardy korun. Na účtu nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let má firma přes devět miliard Kč.





Loni schválila valná hromada firmy dividendu 5,52 Kč na akcii. Předtím vyplatil Unipetrol dividendu naposledy za rok 2007. Rozhodným dnem pro právo na dividendu je 31. květen. Dividenda je splatná 7. září 2017, výplata končí 7. září 2021. Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě . PKN drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní Paulinino Limited.Spory vedení Unipetrolu s minoritními akcionáři v čele s firmami, které jsou spojené se skupinou J&T celé dnešní jednání akcionářů ovlivnily. Valná hromada začala v 11:00, více než dvě hodiny trvalo jen zvolení předsedy hromady Karla Dřevínka. Asi devět hodin zabral bod týkající se zprávy představenstva firmy za loňský rok. V rámci tohoto bodu přicházeli minoritní akcionáři s nejrůznějšími postoji, připomínkami a dotazy.Mimo jiné se probírala loňská koupě neratovické společnosti Spolana Unipetrol ji koupil zpět od polské firmy Anwil, kterou stoprocentně vlastní majoritní vlastník Unipetrolu , společnost PKN Orlen. Investoři spojení s J&T dlouhodobě tento krok kritizují a považují ho za nevýhodný. Před 22:30 nabralo jednání rychlejší spád. Akcionáři mj. schválili také účetní závěrky firmy Pauliniho Limited kritizuje Unipetrol dlouhodobě, a to nejen kvůli dividendové politice. V lednu její zástupce Pavel Muchna obvinil PKN Orlen, že Unipetrol dlouhodobě tuneluje.Polský server Puls Biznesu v minulých dnech uvedl, že PKN zvažuje převzetí podílu firem spojených s J&T. Hodnotu Unipetrolu odhadl na asi 50 miliard Kč , cenu podílu J&T na více než 11 miliard Kč . Ekonom a poradce skupiny J&T Michal Šnobr, který na valné hromadě zastupoval společnost Entris Equity Limited, v úterý ČTK řekl, že skutečná cena podílu J&T je řádově o desítky procent vyšší. Akcionáři spojení s J&T dnes prakticky ke všem projednaným bodům valné hromady podali protest.

(Zdroj: čtk, ČT, Patria)