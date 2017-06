Bulharsko chce euro, Itálie mezitím zaokrouhlí ceny nahoru

Nejchudší stát Evropské unie usiluje o směnný kurz podle mechanismu ERM II, aby následně vyměnil svoji národní měnu za euro. Itálie mezitím přestane razit nejmenší mince a požaduje, aby místní obchodníci zaokrouhlili lehce nahoru. České politické strany zůstávají v otázce (ne)přijetí eura rozděleny, většina firem vybízí k opatrnosti.

Bulharský ministr financí Vladislav Goranov minulý týden hovořil s Valdisem Dombrovskisem, unijním komisařem pro euro. “Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale připojení k mechanismu směnných kurzů ERM II by bylo dobrým oceněním našich snah,” cituje Goranova server Euractiv.com. Bulharská vláda tedy chce svoji národní měnu oficiálně a podle unijních pravidel navázat na kurz eura, což bývá nazýváno jako “čekárna” před vstupem do eurozóny.

„Členské státy musejí splňovat nominální konvergenční kritéria, což Bulharsko aktuálně dělá poměrně dobře,” opáčil Dombrovskis. Zmínil tak podmínky cenové a kurzové stability, udržitelných veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb.

Productive meeting with Finance Minister Goranov on #EuropeanSemester, the prospects of #Bulgaria joining Eurozone and #FutureofEurope pic.twitter.com/PL6YLZp3qO

Nejchudší stát Evropské unie tedy zřejmě směřuje do eurozóny, navzdory jistým inflačním tlakům: Jak informoval server NewEurope.eu, Itálie příští rok přestane razit jednocentové a dvoucentové mince, jejichž výroba vychází draže než platební hodnota. Obchodníci na Apeninském poloostrově mají potom zaokrouhlit drobné ceny nahoru, na nejbližších 5 centů. Podobný postup je už běžný ve Finsku, Belgii, Nizozemsku a Irsku.

Pokud do eurozóny vstoupí také Bulharsko, mimo měnové jádro zůstanou pouze následující členské státy Evropské unie: Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko, České republika, Polsko, odcházející Velká Británie, Švédsko a Dánsko. Poslední jmenovaný stát má sice vyjednanou výjimku, ale dobrovolně drží svoji národní měnu ve směnném mechanismu ERM II. Je opravdu (teoreticky – a prakticky) Česká republika smluvně zavázaná povinně přijmout euro?

