Pilný: resorty chtějí 84 miliard, ale v rozpočtu nejsou

Tristní. Tak se dá jedním slovem vyjádřit situace kolem sestavování státního rozpočtu na příští rok. Do velké míry je ovlivněn blížícími se volbami. Vyplynulo to z debaty v rozpočtovém výboru Sněmovny.

Představy o státním rozpočtu na příští rok se příliš neliší od toho letošního, který je plánován se schodkem 60 miliard korun. Jenže realita je naprosto jiná. Jak uvedl na jednání poslaneckého rozpočtového výboru ministr financí Ivan Pilný, už v této chvíli má na stole požadavky dalších resortů v celkové výši 84 miliard korun. Hned také poslankyně a poslance upozornil, že samozřejmě řadě požadavků nebude moct vyhovět a dostojí tak svým slovům z doby, kdy nastupoval do úřadu, kdy řekl, že bude lakomým správcem státní kasy. Asi nebude tak lakomým, jak by chtěl být. O řadě výdajů už bylo rozhodnuto před ním.

Pilný uvedl, že i přes tuto složitou situaci, která je ovlivněna blížícími se volbami, bude se snažit podpořit investice do infrastruktury. Jedním dechem ale zamítl návrh poslance Jaroslava Klašky, který chtěl, aby se ve prospěch Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) navýšil podíl na výnosu z prodeje paliv a maziv. Klaška nezastíral, že pozměňovací návrh k novele zákon libereckého zastupitelstva o rozpočtovém určení daní podal kvůli blížícímu se konci volebního období. „Je mi jasné, že samostatně by takový návrh neměl šanci projít, proto jsem jej přidal do návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Dovoluji si upozornit, že jej podpořilo 147 poslanců,“ řekl při jednání výboru Klaška. Navrhuje, aby podíl SFDI vzrostl z 9,1% na 20%.

Ministr Pilný řekl, že s návrhem nesouhlasí. „Mám obrovský problém s návrhem poslance Klašky. Je to velký zářez do rozpočtu a jelikož je přidán do zákona, do kterého dle mého soudu vůbec nepatří, asi budu muset hlasovat proti tomu zákonu,“ uvedl ministr financí.

„Moje duše rozpočtáře mi nedovolí pro takový návrh hlasovat. Je to nesystémové a špatné,“ uvedl Pilného někdejší předchůdce Miroslav Kalousek. Jeho stranický kolega a expert na problematiku dopravních staveb František Laudát před návrhem poslance Klašky varoval. „Příští nebo přespříští rok dojde na to, že stát nebude mít na opravy silnic I. třídy a samozřejmě pak následně ani na opravy těch nižších,“ řekl Laudát, který na plénu Sněmovny později upozornil na z jeho pohledu neuspokojivý stav veřejných financí.

„Vy vyžíráte, v ekonomickém růstu jste vyžrali tuhle republiku. V čem se zkvalitnil servis státu vůči občanům? Co dělá těch 32 700 státních zaměstnanců? Co dělají? V čem je ten pokrok. Možná kromě několika policistů a lidí z armády. Kde to je? Kde je ten kvalitnější servis? Už nestačí čtyři náměstci na ministerstvech, už jich musí být osm. Skutečně takhle kdyby hospodařily zodpovědné země, a teď, až budeme prostě potřebovat na dálnici, tak už tam peníze nejsou. Takže to byla typicky socialistická vláda, levičácká jako hrom,“ uvedl viditelně rozčilený Laudát.

