DOWER-D: Superčtvrtek!

Na čtvrtek 8.6. možná dlouho nezapomeneme. Začal vlastně už teď v noci, když bylo zveřejněno (1) prohlášení bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho před senátním výborem pro dohled nad tajnými službami USA. Donald Trump ho požádal, aby ukončil vyšetřování bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna. Za pár hodin (2) začnou důležité parlamentní volby ve Velké Británii a odpoledne (3) budou zveřejněny výstupy z jednání bankovního výboru ECB. A veselo bylo i na středeční valné hromadě Unipetrolu, graf 1. Ani před 21:00 hodinou ještě nebylo jasno.





Graf 1, Unipetrol, OS MACD a Bollingerova pásma k 7.6.2017







Důvěra světa včetně akciových trhů v novou politiku Bílého domu je po prohlášení bývalého ředitele FBI James Comeyho dál výrazně oslabena a globální akciové trhy berou nebo spíš ještě budou brát tento fakt na vědomi, protože Donald Trump je čím dál více méně důvěryhodný. Volby ve Velké Británii nejspíš vyhraje dosavadní premiérka, nicméně zdá se, že kýženého posílení své pozice, který by se projevil především při vyjednáváních o brexitu nejspíš nedosáhne. Za této situace se nedá nic nového očekávat ani od jednání ECB. Nejspíš zůstane zakopaná ve svých pozicích.



A veselo je svým způsobem i na tuzemském akciovém trhu. Už od středy 11:00 hod kdy byla zahájena valná hromada Unipetrolu pokračuje její jednání a v tuto noční hodinu (čtvrtek, cca 03:00 hod) nejsou známy výstupy. Pouze lze konstatovat, že jednání bylo bouřlivé a před 21:00 hod byla otevřena otázka loňské koupě neratovické společnosti Spolana. Unipetrol ji koupil zpět od polské firmy Anwil, kterou stoprocentně vlastní majoritní vlastník Unipetrolu PKN Orlen. Investoři spojení s J&T dlouhodobě tento krok kritizují a považují ho pro Unipetrol za nevýhodný.



Navíc minoritní akcionáři kritizovali skutečnost, že Unipetrol dosáhl historicky nejlepších finančních výsledků a cena akcií od začátku roku posílila v řádu desítek procent, aniž by se tento pozitivní vývoj promítl do výše dividendy. Takové hodnocení samozřejmě odstartovalo vzrušenější diskusi o rozdělení zisku. Spor mezi J&T a vedením Unipetrolu se však očekával. Největší minoritní akcionář, cca 20% podíl, společnost Pauliniho Limited, kritizuje Unipetrol dlouhodobě, a nejen kvůli dividendové politice. V lednu její zástupce obvinil PKN Orlen, že Unipetrol dlouhodobě tuneluje.



Dnešní čtvrtek tedy je a bude důležitý, nicméně teprve po prázdninách se začnou dít věci, protože zlatým hřebem letošní evropské volební sezóny budou německé podzimní parlamentní volby. Vyhraje je nekorunovaná královna evropské politiky Angela Merkelová? Doma v tuto chvíli ještě hraje prim "dividendová pozice" tuzemského akciového trhu. Nicméně daleko důležitější teď bude, i pod dnešním čtvrtku, jak se bude po všech těch evropských volbách vyvíjet situace v Evropě.

DOWER-D