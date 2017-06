7. června: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie ve středu posílily. Důvodem byla úleva, že písemné svědectví bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho neobsahovalo žádné velké překvapení ohledně šetření údajného vlivu Ruska na loňské americké prezidentské volby.

Index Dow přidal 0,18 % na 21 173,69 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 0,16 % na 2 433,14 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,36 % na 6 297,38 bodu. Index volatility VIX se snížil o 0,57 % na 10,39 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o zhruba tři bazické body na 2,175 %.

Nejvýrazněji zpevnily finanční odvětví, realitní sektor a odvětví veřejných služeb, pod nulou zůstaly energetický sektor, průmyslové odvětví a sektor necyklického spotřebního zboží.

Americké akcie (7. června 2017), zdroj: Google

James Comey by měl ve čtvrtek vypovídat před senátním výborem pro dohled nad tajnými službami. Výbor vyšetřuje možné zásahy Ruska do loňských amerických prezidentských voleb. Trh se obával, že případné nové odhalení by mohlo ohrozit plány Donalda Trumpa na snížení daní a omezení regulací. Investoři také čekají na výsledek čtvrtečního zasedání Evropské centrální banky a na výsledek britských voleb do dolní komory parlamentu.

Výrazně ve středu klesly akcie energetických společností. Důvodem byl pokles cen ropy způsobený nečekaných nárůstem zásob v USA. Akcie ropných společností ExxonMobil (-0,38 %) a Chevron (-0,38 %) oslabily shodně o necelé čtyři desetiny procenta. Výrazný pokles postihl například cenné papíry firem Halliburton (-3,48 %) a Schlumberger (-1,89 %).

