Nový zákoník práce poslanci odložili. Pravděpodobně přijde na řadu až po volbách

Lítý řečnický boj plný vzájemného osočování se dnes opět rozhořel na půdě poslanecké sněmovny při projednávání novely zákoníku práce. Nakonec jeho projednávání poslanci odložili na další schůzi. Prakticky to znamená, že velmi pravděpodobně nebude do konce volebního období schválen.

Novela zákoníku práce vzbudila dnes vpodvečer velké emoce zejména v levicovém spektru dolní sněmovny parlamentu, nejdříve chtěli poslanci novelu odložit na jednání nové Sněmovny, nakonec odhlasovali přeložení na další schůzi. Prakticky to ale znamená totéž. Velmi pravděpodobně jej poslanci už v tomto období neprojedná.

Končící poslanec František Laudát, který oznámil, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat, označil novelu za ostudný pamflet. „V tomto období jste tak brutálně poškodili zaměstnavatele a podnikatele, že je to neuvěřitelné. Ještě víc jim nakládáte touto novelou a já udělám vše pro to, aby neprošel. Budu obstruovat, i kdybych na to měl být sám,“ řekl Laudát.

„Ekonomika musí nějakým způsobem fungovat a nelze do ní házet stále vidle. Už takhle máme velké problémy. Chybí nám 120 tisíc míst, která nejsou naplněna. Mohl bych pokračovat dál. To, co se stalo, je to, že na tripartitě byla dohodnuta nějaká kostra zákoníku práce. Na to se navalilo velké množství pozměňovacích návrhů, z nichž některé možná i jdou správným směrem, ale řada z nich způsobí víc škody, než užitku,“ řekl ministr financí Pilný s tím, že navrhuje zamítnutí novely.

Na to reagoval poslanec Ivan Adamec, který upozornil, že novela zákoníku práce je vládním návrhem. „Jestli sledujete tu rozpravu, tak tady je vládní návrh, který se týká zákoníku práce, a vládní ministr tady navrhuje zamítnout tento návrh. Kde to, prosím vás, jsme? Co to je za vládu, kdy jeden z ministrů říká k vládnímu návrhu, že je potřeba ho zamítnout? To opravdu si ze sebe děláme dneska legraci? Já chápu, že tady na to může mít každý trochu jiný názor. Já tomu rozumím. Ale toto jsem tady ještě skutečně neviděl ani neslyšel. Skutečně apeluji na všechny, nevím, jak to teď udělat, myslím, že bychom v tuto chvíli měli přerušit jednání o tomto vládním návrhu, požádat vládu, ať se dohodne, co vlastně chce, a pak ať nás tady úkoluje, ať to můžeme zpracovat a dát to do oběhu,“ řekl Adamec.

Následovalo hodinu a půl diskuse, která nic kloudného nepřinesla a nakonec kolem půl šesté bylo obsazeno tak málo poslaneckých lavic, že předsedající schůze Vojtěch Filip po poradě předsedů poslaneckých klubů vyhlásil půlhodinovou přestávku. V šest hodin večer pak návrh na přerušení bodu do září neprošlo. Návrh předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka na přeložení bodu na další schůzi pak prošel. Prakticky to ale pravděpodobně znamená, že bod nebude projednán v tomto volebním období.

Jiří Reichl