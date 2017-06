Češi mají většinu svých peněz v bankách. Nejprudčeji rostou investice do fondů

Celkový objem peněz použitelných na finančním trhu v Česku loni stoupl o 8,5 procenta na 5,2 bilionu korun. Jde tak o nejvyšší nárůst od roku 2008. Necelých 65 procent z toho tvoří vklady v bankách a záložnách, které loni stouply o 7,9 procenta na 3,4 bilionu korun. Nejvíce loni vzrostly finanční prostředky v investičních fondech, a to o 15,5 procent na 532 miliard korun. Vyplývá to ze zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2016, kterou zveřejnilo ministerstvo financí.



Celkové úspory domácností podle zprávy v posledních letech stále postupně narůstají. Loni stouply o 8,4 procenta na 3,24 bilionu korun. "Odliv prostředků pokračoval již pátým rokem u termínovaných vkladů. Položkou, která také dlouhodobě ztrácí na významu, jsou úspory ve stavebním spoření," uvádí zpráva.



Poměr vkladů a úvěrů tuzemských bank loni podle zprávy klesl na 135,2 procenta, předloni to bylo 138 procenta. "Nicméně stále platí, že objem vkladů přijatých od klientů byl v ČR podstatně vyšší než objem poskytnutých bankovních úvěrů a z tohoto hlediska patří český bankovní sektor mezi nejvíce odolné v EU," uvádí zpráva. Mezi země s nejvyšší hodnotou ukazatele patří vedle ČR také Bulharsko, Belgie, Malta a Lucembursko. Naopak dlouhodobě nejméně příznivé hodnoty tohoto ukazatele vykazuje například Dánsko a Švédsko.





Kvalita úvěrových portfolií bankovního sektoru se proti minulému roku zlepšila, když podíl úvěrů v selhání klesl jeden procentní bod na 4,8 procenta. Navzdory meziročnímu poklesu je ovšem podle zprávy současná hodnota ukazatele úvěrů v selhání zřetelně vyšší ve srovnání s lety 2007 a 2008, kdy se v některých měsících pohybovala pod třemi procenty. "Tehdejším nízkým hodnotám však přispívala kombinace dočasně působících faktorů včetně hospodářského růstu a značného objemu nově poskytnutých úvěrů , který tak snižoval relativní podíl úvěrů v selhání z minulosti," uvedlo MF.Zpráva obsahuje vedle analýzy dalších oblastí finančního trhu a vládního sektoru také výčet hlavních legislativních aktivit ministerstva financí.